Hörner erklingen neunstimmig in der Kirche

Wenn die Jagdhornbläsergruppe des Hegerings Mengen am Samstag um 18.30 Uhr in der Kirche St. Michael in Hohentengen ihre Hubertusmesse spielt, werden auch Fans zugegen sein, die für dieses Hörerlebnis eine längere Fahrt auf sich genommen haben. „Als gemischte Gruppe spielen wir manche Stücke neunstimmig“, sagt Fritz Fischer, Leiter Bläsergruppe. „Das hört sich dann schon sehr gewaltig an. Das haben nicht viele Gruppen zu bieten.“

Mit 20 Mitgliedern, darunter eine Frau, ist die Gruppe in der Tat gut aufgestellt. „Gemischt“ bedeutet bei den Jagdhornbläsern, dass sowohl so genannte Fürst-Pless-Hörner als auch Parforcehörner in B mit und ohne Ventil gespielt werden. „Das ermöglicht uns, ganz unterschiedliche Stücke, von traditionellen Jagdsignalen über Jägermärsche und Fanfarenstücke bis hin zu neuzeitlichen Kompositionen einzustudieren“, sagt Fischer. Dies gelinge der Gruppe auf gehobenem Niveau. In der Vergangenheit hat sie bei Wettbewerben auf Landes- und Bundesebene gute Platzierungen erreicht.

Mitglieder sind aktive Jäger

Die Mitglieder der Gruppe seien allesamt aktive Jäger und hätten deshalb einen Bezug zu diesen Instrumenten, die ursprünglich für Jagdsignale verwendet wurden. „Traditionell gestalten die Bläsergruppen die Hubertusmessen, weil das ja Messen für die Jäger sind“, so Fischer. In den Hubertusmessen wird daran erinnert, das Jäger die Achtung vor dem Tier als Geschöpf Gottes nicht verlieren. Die Fürbitten werden für die Jäger gesprochen, die Jagdhornbläser spielen unterschiedliche Stücke.

Normalerweise fänden solche Messen auch gern im Wald unter freiem Himmel statt. „Weil es um diese Jahreszeit aber recht kalt ist, bitten wir die Besucher in Kirchen in der Region“, so Fischer. Gespielt werde immer an anderen Orten, diesmal sei Hohentengen dran. Wie die Hörner in der neu renovierten Kirche klingen, darauf sei die Gruppe schon sehr gespannt.

Proben finden im Freien statt

Den Gottesdienst wird Pater Faustine Assenga zelebrieren. Die Jagdhornbläsergruppe gestaltet den kompletten musikalischen Teil, der von einem Hubertusgruß über einen Jägermarsch und einen Waldchoral bis zu Fanfaren reicht. Laut Fischer versprechen vor allem die Stücke „Glocken“ und „Gebet der Jäger“ eindrücklich zu werden.

Geprobt wird bei den Jagdhornbläsern übrigens auch fast immer im Freien. „Wir treffen uns einmal wöchentlich an unserer Köhlerhütte im Wald“, sagt Fischer. „Da können wir notfalls Schutz suchen.“ In den vergangenen drei Jahren ist es gelungen, drei neue Bläser auszubilden. „Dafür habe ich mich mit ihnen immer eine Stunde vor der regulären Probe getroffen und mit ihnen bestimmte Dinge geprobt.“ Nach und nach konnten die Nachwuchsbläser dann zu der Gruppe stoßen. „Mittlerweile sind sie gut integriert“, so Fischer. Er sei gern bereit, weitere Neulinge aufzunehmen und anzulernen.

Was er sich für die Hubertusmesse am Samstag wünscht: „Dass wieder mehr Jäger teilnehmen. Für die ist die Messe ja gedacht.“ Leider hätten viele das Interesse verloren und unter den Zuhörern seien hauptsächlich Menschen, die gar nicht jagen würden. „Aber die schätzen unsere Musik, das freut natürlich auch.“