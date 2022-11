Gymnasium ist die aktivste Schule beim Stadtradeln in Mengen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dieses Jahr hieß es in der Stadt Mengen bereits zum fünften Mal in Folge kräftig in die Pedale treten beim Stadtradeln 2022. Die von der Initiative Klimabündnis initiierte und von der Landesinitiative Radkultur Baden-Württemberg geförderte Aktion hatte wieder viele Menschen zum Mitmachen animiert. Insgesamt beteiligten sich 570 Radlerinnen und Radler in 28 Teams und radelten 111 796 Kilometer im dreiwöchigen Aktionszeitraum. Damit setzten sie ein Zeichen für die Radförderung und den Klimaschutz – es wurden mehr als 17 Tonnen CO2 eingespart.

Da das Gymnasium Mengen das Radteam mit dem besten Gesamtergebnis war und gleichzeitig die aktivste Schule mit insgesamt 17 229 Kilometern, wurden die Schüler und ihre Lehrkräfte Mitte Oktober gesondert ausgezeichnet. Das Gymnasium Mengen war darüber hinaus das Team mit den meisten Mitgliedern und stellte mit den Klassen 6a (3626 Kilometer) und 7b (2376 Kilometer) die erfolgreichsten Klassen. Zusammen mit der Teamchefin des Gymnasiums, Lehrerin Julia Seeger, verteilten Fahrradbeauftragte Cornelia Hund und Wirtschaftsförderin Kerstin Keppler die Preise im Rahmen einer Schulversammlung im Innenhof des Gymnasiums.

Neben Urkunden für die Schule gab es Kino-Gutscheine des Gloria Kinos Mengen im Wert von zehn Euro pro Person für die Klassen 6a (jetzt 7a) und 7b (jetzt 8a). Alle anderen 142 erfolgreichen Radler*innen des Gymnasiums bekamen auf Wunsch einen 5-Euro-Einkaufsgutschein für die örtlichen Fahrradhändler beziehungsweise Fachgeschäfte Walser, Bacher und Intersport Dietsche oder wahlweise eine Tasche/Sportbeutel der Stadt Mengen. Teil des Gesamtpreises war zudem der RadCheck am Herbsttreff.