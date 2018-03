Gymnasium informiert mit Mitmachstationen

Nachdem die Schüler der vierten Klassen ihre Grundschulempfehlung erhalten haben, stellen sich die drei weiterführenden Schulen Mengens mit Informationsveranstaltungen vor. Das Gymnasium öffnet seine Türen am Dienstag, 27. Februar. Um 17 Uhr begrüßt Schulleiter Stefan Bien interessierte Schüler und ihre Eltern im Musiksaal der Schule im dritten Stock.

Anschließend machen sich die Kinder in kleinen Gruppen auf den Weg zu den Mitmach-Stationen der verschiedenen Unterrichtsfächer. So können sie beispielsweise in einem zwanzigminütigen Crashkurs wunderbare Karikaturen in Kohlezeichnung beim Kunstlehrer Peter Reininger anfertigen. Neben verblüffenden Experimenten in der Physik laden auch die Fächer Biologie und Chemie zu Aktivitäten zum Selberforschen ein, und im Fach Französisch können die jungen Besucher auf spielerische Art die ersten Wörter in der neuen Sprache erkunden.

Natürlich dürfen auch die beliebten Lego-Roboter aus dem Fach NWT (Naturwissenschaft und Technik) nicht fehlen, die die Viertklässler unter Anleitung von Gymnasiasten im Computerraum selbst programmieren lernen. Überdies berichten die Fünftklässler von ihren ersten Monaten am Gymnasium.

Nach ausführlichen Informationen zum Bildungsgang am Gymnasium Mengen werden auch die Eltern der Viertklässler in Gruppen durch das Schulhaus geführt, wo sie nähere Einblicke in den Alltag der Schule erhalten und ihre Fragen stellen können.