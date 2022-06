Guter Auftakt zum STADTRADELN im Landkreis Sigmaringen

Im Landkreis Sigmaringen dreht es sich beim STADTRADELN vom 20. Juni bis 10. Juli um nachhaltige Mobilität, Bewegung, Klimaschutz und Teamgeist. Der Landkreis Sigmaringen selbst sowie die neun Kommunen Bad Saulgau, Herbertingen, Herdwangen-Schönach, Mengen, Neufra, Pfullendorf, Sigmaringen, Veringenstadt und Wald nehmen dieses Jahr an der deutschlandweiten Aktion STADTRADELN teil. Das Ziel der Aktion besteht darin, in Teams drei Wochen lang möglichst viele Kilometer auf dem Fahrrad zu sammeln – egal, ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit.

Am Montag, 20. Juni, fand eine Sternfahrt der Teilnehmerkommunen von Süden, Osten und Norden nach Sigmaringen statt, an der über 80 Radler teilnahmen. Bei bestem Wetter mündete die Tour in einer Auftaktveranstaltung beim St. Anna-Haus in Sigmaringen, wo die Radelnden, die größtenteils von ihren Bürgermeistern begleitet wurden, von Landrätin Stefanie Bürkle begrüßt wurden.

Die „Osttour“ aus Bad Saulgau über Herbertingen stand unter der Führung von Bürgermeisterin Doris Schröter und kam kurz vor 16 Uhr in Mengen an. Hier nahm die rund 20-köpfige Gruppe den Ersten Stellvertretenden Bürgermeister Georg Bacher, die Fahrradbeauftragte Cornelia Hund sowie einige weitere Interessierte aus Mengen mit auf den Weg nach Sigmaringen. Zur Motivation und wegen der sommerlichen Hitze gab es von der Stadt Mengen Taschen und Beutel mit Wasser, Äpfeln, kleinem Snack und Give-Aways der RadKULTUR Baden-Württemberg.

Insgesamt haben sich bislang beachtliche 1600 Radler zum STADTRADELN im Landkreis Sigmaringen angemeldet, in Mengen sind es bisher 232 Personen in 28 Teams. Interessierte können sich noch während des gesamten Stadtradelns-Zeitraums unter www.stadtradeln/de/mengen kostenlos anmelden. Alle, die in Mengen wohnen, eine Schule besuchen, arbeiten oder einem Verein angehören, sind zur Teilnahme eingeladen. Wer alleine mitmachen möchte, ist im „offenen Team“ der jeweiligen Kommune oder des Landkreises herzlich willkommen.