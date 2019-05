Guggelerkreuz erstrahlt in neuem Glanz

Das Guggelerkreuz in Rulfingen an der Ecke von Gländstraße und Buchenweg erstrahlt in neuem Glanz, nachdem es von den Jahrgängern des Jahrgangs 1968/1969 aus Rulfingen in Verbindung ihres 50er-Festes neu gerichtet und renoviert wurde.

Nach dem Erstellen des Guggelerkreuzes, auch Arma- Kreuz genannt, im Jahre 1982 von den Jahrgängern des Jahrgangs 1931/1932 aus Rulfingen und Zielfingen ebenfalls damals zum 50er-Fest, war dieses witterungsbedingt in die Jahre gekommen und musste neu gerichtet werden. Ursprünglich stand das Kreuz an der Straße nach Krauchenwies außerhalb der Ortschaft Rulfingen. Da war es umgestürzt und wurde damals von Pfarrer Rieger und seinen Jahrgängern in den Ort an den jetzigen Standort geholt und durfte auf der Wiese der Familie Heinrich Knobel an die Ecke gestellt werden. Dort steht es immer noch und erstrahlt in neuem Glanz.

Der Jahrgang 1968/1969 bekam bei der Renovation natürlich fachmännische Unterstützung: Christoph Stauß lieh den Kran zum Ab- und Aufbau aus, Alfred Waldraff stellte seine Garage als Lager und Strom zur Verfügung, Karl Bucher schliff das Kreuz ab und strich es neu und stellte Anbauwerkzeuge und Zubehör zur Verfügung, Willi Dollenmaier gestaltete die Christusfigur neu, Stefan Lorenz reparierte die Holzteile, Stefan und Markus Lorenz, Jan Briesemeister, Steffen Sonntag und Roland Campregher halfen bei Ab- und Aufbau.

Neben einigen Materialkosten wurden von den Personen auch einige Stunden ohne Berechnung geleistet. Die restlichen Kosten wurden von einigen Jahrgängern des Jahrgangs 1968/1969 übernommen. Das Guggelerkreuz wird in Verbindung mit der Fronleichnams-Prozession von Pfarrer Markus Moser neu eingeweiht.