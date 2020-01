Gugge spendet an Verein „Bauernhoftiere bewegen Menschen“

Die Mitglieder der Gugge Kreenheinstetten haben bei ihrer Waldweihnacht Spenden für den Verein „Bauernhoftiere bewegen Menschen“ in Rulfingen gesammelt. Bei Glühwein, Punsch und Zopfbrot freuten sich Jung und Alt auf den Besuch des Nikolauses. Die eingenommene Spendensumme von 513,05 Euro wurde aus der Guggekasse auf 550 Euro aufgerundet. Am Montag konnte diese Summe an Andrea Göhring übergeben werden, auf deren Hof in Rulfingen die tiergestützte Therapie stattfindet. Mit dem Geld wird eine speziell konstruierte Kutsche für die Kinder mit Handicap mitfinanziert. Besonders freut es die Guggenmusiker, dass diese Kutsche auch Maria, der Tochter eines ehemaligen Guggemitgliedes, zugutekommt. Foto: privat