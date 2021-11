Am Donnerstagabend ist ein Güterzug am Güterbahnhof in Mengen teilweise entgleist. Vom Notfallmanager der Deutschen Bahn wurden zum Wiedereingleisen zwei Autokräne angefordert.

Die Feuerwehr Mengen unterstützte die Maßnahmen durch Ausleuchten der Einsatzstelle. Nach vier Stunden konnte der Einsatz beendet werden.