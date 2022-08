Grüne Abgeordnete informieren sich über Projekt startklar

Zusammen mit ihrer Parteikollegin von Bündnis 90/Die Grünen aus dem Bundestag, Anja Reinalter aus dem Kreis Biberach, besuchte die Sigmaringer Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden die Firma Duffner Landtechnik in Hohentengen. Dabei interessierte die beiden Abgeordneten vor allem das Projekt „startklar“ der Mengener Schulen, bei dem die Firma Duffner, neben zahlreichen weiteren Betrieben in der Region, als Praktikumsbetrieb beteiligt ist, heißt es in der Mitteilung.

Die Rektorin der Realschule Mengen Susanne Baur, Konrektor Robert Kern sowie der stellvertretende Schulleiter Thomas Hegele von der Sonnenlugerschule Gemeinschaftsschule Mengen, erläuterten als Projektverantwortliche den Politikerinnen das gemeinsam entwickelte Projekt zur Berufsortientierung für die achten Klassen.

Da viele Branchen, insbesondere die Handwerkskammern, seit Jahren einen dramatischen Fachkräfte- und Nachwuchsmangel beklagen, erhält das Thema Berufsorientierung in den Schulen eine immer größere Bedeutung. „Es ist gut, wenn die örtlichen Schulen und Betriebe hier Hand in Hand arbeiten und den Schülern früh Einblicke in verschiedene Berufe ermöglichen“, so Bogner-Unden.

Firmeninhaber Karl-Josef Duffner betonte, dass er die jungen Praktikanten sehr gerne in seinem Betrieb aufnehme, um diesen die mittlerweile sehr anspruchsvollen und komplexen Tätigkeiten eines Berufes näherzubringen. Die Berufsbilder hätten sich in den letzten Jahren stark verändert und seien vielfältiger geworden. So gäbe es verschiedene Vertiefungsrichtungen im Berufsbild des Landmaschinenmechatronikers, in denen sich die Jugendlichen später spezialisieren können.

Für die richtige Berufswahl sei es besonders wichtig, einen realistischen Blick auf die eigenen Fähigkeiten und Talente zu richten, betonte Duffner im Austausch. Unterstützen soll hier eine Kompetenzanalyse, die die Lehrkräfte zu Beginn des Projekts durchführen und ausführlich mit den Schülern besprechen. Oft zeigen sich dadurch Fähigkeiten und Interessenfelder, an die zuvor gar nicht gedacht wurde, berichteten die Lehrkräfte übereinstimmend.