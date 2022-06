Großes Kampfkunst-Event in Mengen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen des Sommer-Intensivlehrgangs der Wing Tsun Kuen Kampfkunstschulen kamen am letzten Maiwochenende rund 50 Kampfkunstbegeisterte zusammen, um unter der Anleitung von Großmeister Jan Frenzel (7. Meistergrad WTK) und unterstützt durch die WTK-Meister Martin Uhl und Steffen Kuchelmeister (5. Meistergrad WTK) von Freitagabend bis Sonntagmittag ihr Wissen zu vertiefen, zu trainieren und ihre nächsten Prüfungen abzulegen.

Der Sonntagnachmittag galt dann dem Nachwuchs: 68 Kinder im Alter von sechs bis dreizehn Jahren legten ihre nächste Prüfung im Wing Tsun Kuen Kung Fu ab. Da coronabedingt zum ersten Mal seit langem wieder in einem großen Rahmen geprüft werden durfte, trafen sich 68 WTK-Schülerinnen und -Schüler in der Turnhalle der Ablachschule Mengen, um vor ihren Eltern, Großeltern und Geschwistern ihr Können zu beweisen.

Es kamen Kinder aus den Schulen in Mengen, Bad Saulgau, Sigmaringen, Pfullendorf und Obersulmetingen zusammen, um von den Meistern geprüft zu werden. Zuerst demonstrierten alle Kids ihre aktuelle Form, also vorgegebene Bewegungsabläufe zum Erlernen der Grundtechniken. Dann wurde, unter Betreuung des WTK-Ausbilderteams, an vier Stationen weitergeprüft: Neben theoretischem Wissen wurden sicheres Fallen, agiles Ausweichen anhand von Stockangriffen und die Selbstverteidigungsanwendungen für den jeweiligen Schülergrad geprüft. So mussten die Schülerinnen und Schüler zeigen, wie sie sich aus Griffen befreien oder verschiedene Schläge und Tritte abwehren können. Das Setzen von Grenzen wurde lautstark demonstriert und auch ein simulierter Entführungsversuch wurde von der geballten Kindermenge erfolgreich vereitelt. Die Kinder waren nach knapp neunzig Minuten Prüfung zurecht sehr stolz auf ihre Leistung und freuen sich jetzt auf ihre neuen Lehrinhalte.

In den Erwachsenengruppen und in manchen Kindergruppen gibt es noch freie Plätze. Interessierte dürfen sich gern zu einem kostenlosen Probetraining anmelden. Infos zu Standorten und Trainingszeiten auf www.wing-tsun-kuen.de.