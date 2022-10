Groove Chanson trifft in der Alten Kirche auf Blues

Die Musikergruppe „barthroemer baumgartner“ tritt am Samstag, 15. Oktober, in der Alten Kirche auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Zu hören bekommen die Besucher laut einer Pressemitteilung der Veranstalter eine Mischung aus Groove Chanson und Blues.

„Groove Chanson, das sind die deutschsprachigen Lieder von barthroemer, in denen sich Swing, Jazz, Ragtime, Latin und Pop mit der stimmgewaltigen, nahezu unverwechselbaren Stimme der Sängerin Astrid Barth und dem exzellenten Gitarrenspiel von Philipp Roemer verbinden“, heißt es dort. Walter Baumgartner hat sich mit seiner Harp und seiner Stimme ganz und gar dem Blues verschrieben. In dessen Namen ist er schon seit vielen Jahren mit großem Erfolg unterwegs und wurde folgerichtig auch mit dem Swiss Blues Award ausgezeichnet. „Astrids und Walters Stimmen harmonieren hervorragend, und wenn Walter und Philipp sich die musikalischen Bälle zuwerfen, entsteht eine ganz besondere Atmosphäre – auf und vor der Bühne.“ Der Eintritt kostet an der Abendkasse 14 Euro, ermäßigt 12 Euro. Weitere Informationen zu den Künstlern gibt es unter www.gesangundgitarre.de