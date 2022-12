"Lecker aufs Land": Granheimerin ist bei Weihnachts-Spezial im SWR dabei

Maria Neher kocht wieder für fünf andere Landfrauen. Die Granheimerin ist erneut Teil der Sendung „Lecker aufs Land“, und zwar beim Weihnachtsspecial, das am Montag, 19. Dezember, um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird.

So lud Neher wieder auf den Hof, den sie auch Bullerbü nennt. Hier leben neben der vierköpfigen Familie die Kühe und die Tiere vom Streichelzoo, der für die Feriengäste gedacht ist. Im Sommer brachte sie Hergottsbescheißerle, Ochsenroulade, Gnocchi, Grießschnitten und mehr.

Rückblick in den Sommer

Das obligatorische Gastgeschenk für die Landfrauen aus dem Südwesten fertigte sie Heuherzen an. Bei den Vorbereitungen halfen alle sieben Kinder, von denen drei bereits ausgezogen sind, und unterstützen ihre Mutter bei dem Vorhaben, an der Sendung teilzunehmen - ebenso wie ihr Mann Martin. Mit ihrem Hauptgang überzeugte sie im Sommer ihre Gästinnen, sie erhielt den Preis dafür.

Aber auch bei den Zuschauern kam die Sendung laut Neher gut an. Nach der Ausstrahlung sei sie nicht nur positiv angesprochen worden, sie habe auch liebe Briefe und Mails von Menschen erhalten, die sich mit dem Dialekt oder der Region verbunden fühlen. „Vielleicht denken manche auch, ’muss das wieder sein’, aber wir haben uns gefreut“, so Neher.

Die Idee für das Weihnachtsspecial sei bereits im Sommer da gewesen. Beim letzten Dinner haben die Frauen festgestellt, dass sie nicht einfach so auseinandergehen können.

Auf zum Neher-Hof

Das kam bei der Intendantin vom SWR3, dem Sender, der für die Ausstrahlung zuständig ist, an. Relativ kurzfristig gab es das Okay für das Projekt und die Granheimerin wurde gefragt, ob das Dinner und die Dreharbeiten bei ihr stattfinden können.

„Meine Familie ist stark, auf sie kann ich zählen“, getreu diesem Motto sagte sie zu. Allerdings gibt es eine Besonderheit: Die Teilnehmerinnen kochen gemeinsam. Während sie am ersten Tag die Plätzchen backen und die Nachspeise für das Dinner machen, gibt es später noch einen Ausflug zum Sigmaringer Schloss. Die Stimmung sei gelockert, es habe einfach wieder großen Spaß gemacht, betont Neher im Gespräch mit der SZ.

Anders als in Sommer ist es so, dass keine Punkte vergeben werden, sondern alle etwas beitragen, „wir haben zusammen gekocht, gebacken und gebastelt“, so die Granheimerin. Alles sei ungezwungen gewesen, auch wenn eine Kandidatin krankheitsbedingt fehlte. Dennoch sei sie in gewisser Weise dabei, wie Neher verrät.

Gemeinsam und ohne Punkte

Die anderen vier Kandidatinnen brachten etwas mit, ob Walnüsse oder Wein und selbstverständlich die Rezepte fürs Menü. Übernachtet haben sie samt Team in Karls Hotel, die Abende verbrachten alle gemeinsam, redeten über die Erfahrungen im Sommer und genossen laut Neher einfach die Zeit zusammen.

Die Zuschauer können sich ihrer Meinung nach auf die Aktionen in der Vorweihnachtszeit und die Rezepte freuen, ebenso wie auf die gute Stimmung unter den Landfrauen. Oder wie Maria Neher sagt: „Wir alle haben durch die Sendung Freundschaften gewonnen“.