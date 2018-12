Grüne suchen das Gespräch mit den Bürgern

Mit Menschen über die Themen sprechen, die sie betreffen, und ihre Meinungen hören. Das wollen Vertreter der Partei Bündnis 90 Die Grünen nun auch verstärkt in Mengen, Hohentengen und Scheer. Ina Schultz, Susanne Petermann-Mayer, Philipp Hierlemann und Erika Rimmele-Laux veranstalten deshalb künftig Bürgerstammtische in den drei Kommunen. Je nachdem, wie groß das Interesse ist, können die vier sich auch vorstellen, Kandidaten für die Kommunalwahl bei der Gründung einer Liste in ihrer Kommune zu unterstützen.

Ihr Interesse für die Kommunalpolitik haben Ina Schultz und Susanne Petermann-Mayer bei gemeinsamen Aktionen zum Erhalt der Kindergartenstandorte in Hohentengen und im Elternbeirat entdeckt. Beide sind Mitglieder bei den Grünen und arbeiten im Wahlkreisbüro der Landtagsabgeordneten Andrea Bogner-Unden. „Dass wir jetzt aber die Menschen in Mengen und der Region für grüne Politik interessieren und mit ihnen ins Gespräch kommen wollen, ist unsere privates, ehrenamtliches Engagement“, betonen die beiden.

Ihrer Meinung nach darf sich der Aufwind, den die grüne Politik in den vergangenen Jahren erlebt hat, auch in der Region bemerkbar machen. „Ich glaube, dass viele Leute mit den Ideen der Grünen sympathisieren“, findet Susanne Petermann-Mayer. „Jetzt ist es an der Zeit, sie endlich anzusprechen und zum Mitgestalten aufzufordern.“

Schritt auf die Partei zu gehen

Einer aus Mengen, der von allein zu den Grünen im Kreis Sigmaringen gefunden hat, ist Philipp Hierlemann. „Die grüne Politik interessiert und fasziniert mich schon länger“, sagt der Student und Vorsitzender der Mengener Stadtkapelle. Er hat von sich aus den Schritt auf die Partei zu gemacht und Veranstaltungen und eine Demonstration besucht. „Ich habe gemerkt, dass es passt und dass ich mich gern engagieren möchte“, sagt er. Eingetreten ist er die Partei aber bislang noch nicht. „Das ist ja auch das Gute, dass man das nicht zwingend muss, um sich engagieren zu können.“

Hierlemann findet, dass es in der Bevölkerung viele Menschen gibt, die Expertenwissen in bestimmten Gebieten haben. Sei es durch ihren Beruf oder ihre Lebenserfahrung. „Junge Leute engagieren sich viel zu wenig“, findet er. Andererseits würden viele Gemeinderäte ihre Meinung auch nicht aktiv einholen. „Da liegt viel Potenzial brach“, sagt er. „Die Stammtische, die uns vorschweben, sollen da ansetzen.“ Zunächst einmal wollen die Initiatoren die Resonanz abwarten und hören, welche Themen den Menschen besonders am Herzen liegen. „Wenn das Interesse besteht, würden wir natürlich gern auch eine Liste mit Kandidaten für die Kommunalwahl gründen“, sagt Ina Schultz. Auf der hätten dann grüne und alternative Kandidaten Platz. „Wir bekommen dabei die Unterstützung und die Rückendeckung durch den Verein GAR, Grüne und Alternative in den Räten von Baden-Württemberg.“

Selbst für einen Gemeinderat kandidieren wollen die vier hingegen nicht. Erika Rimmele-Laux möchte Kreisrätin bleiben, Ina Schultz und Susanne Petermann-Mayer ebenfalls für den Kreistag kandidieren. Philipp Hierlemann will erst einmal sein Studium beenden. „Für Mengen gibt es aber eventuell schon Kandidaten, die sich aufstellen würden“, so Schultz. Sie würden nur noch nicht so früh an die Öffentlichkeit gehen wollen.

„Aber auch, wer nicht gleich in einen Gemeinderat einziehen möchte, hat vielfältige andere Möglichkeiten, sich einzubringen“, sagt Petermann-Mayer. Analog zu den 14er-Räten für Jugendliche könnte sich einen 50er-Rat vorstellen, bei dem Bürger in eben diesem Alter ihre Ideen, Meinungen und Vorstellungen zu einem bestimmten Thema oder Projekt zusammenfassen oder ein eigenes Konzept entwickeln. „Workshops und Arbeitskreise von Verwaltung und Gemeinderat müssten auf eine viel breitere Basis gestellt werden und auch ganz normale Menschen miteinbeziehen“, findet Philipp Hierlemann. Er ist schon ziemlich neugierig, wer zum ersten Stammtisch kommen wird.