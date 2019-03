Grüne nominieren sieben Kandidaten

Von null auf sieben: Vergangene Woche hat das Bündnis 90/Die Grünen im Gasthaus Lamm in Mengen sieben Kandidaten für die Kommunalwahl in Mengen nominiert. Noch nie in der Vergangenheit waren die Grünen im Mengener Gemeinderat vertreten.

Vor drei Monaten begannen die Grünen in Mengen mit Bürgerstammtischen und Veranstaltungen damit, die Mengener für grüne Politik zu begeistern. Mit großer Freude wandte sich Ina Schultz als Versammlungsleiterin der Nominierungsversammlung an die Kandidaten: „Jeder und jede kann etwas tun, kann Veränderungen anstoßen und dazu beitragen, Gutes zu bewahren“, sagt das grüne Mitglied des Kreisvorstandes. Vor dem Hintergrund großer Aufgaben wie den Zusammenhalt der Gesellschaft und Europas, den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen in Zeiten der Klimakrise wollen die Grünen in Mengen handeln, statt abzuwarten.

Für die Kernstadt Mengen treten an: Sibel Kosowski, Szymon Konieczny, Jakob Fahlbusch, Manfred Hinder. Aus Ennetach stellen sich zur Wahl: Andrea Loibl, Horst Reinauer und Werner Rundel.

Das Bündnis 90/Die Grünen will weiterhin mit den Bürgern im Gespräch bleiben. Der nächste Bürgerstammtisch ist am 5. April ab 19.30 Uhr im Gasthaus Adler in Enntach. Bei diesem Stammtisch kann man auch ins Gespräch mit den Kandidaten kommen.