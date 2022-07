Gleich mehrfach in der Kirche gezündelt

Das Kriminalkommissariat Sigmaringen ermittelt derzeit in mehreren Fällen von versuchter Brandstiftung in der Liebfrauenkirche in Mengen. In den vergangenen Tagen wurden mehrfach leicht brennbare Gegenstände von Unbekannten in Brand gesetzt.

Dabei bestand jeweils die Gefahr, dass das Feuer auf Einrichtungsgegenstände übergreifen könnte. Glücklicherweise erloschen die Feuer von selbst. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Wer kann Hinweise geben?

Hinweise auf verdächtige Personen und allgemein verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang nimmt der Polizeiposten Mengen unter Telefon 07572/5071 entgegen.