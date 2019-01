Glaube an Gott fließt in alltägliches Leben ein

Zum Auftakt ihrer Konzert Tournee 2019 mit dem Titel „Größer“ hat sich der Stuttgarter Gospelchor LuHo Pop’n’Gospel mit einem hinreißenden Debüt-Konzert in der Stadtmission Mengen mitten in die Herzen seiner Zuhörer gesungen. Mit erfrischenden und fröhlichen Lobgesängen über Gott begeisterten die knapp 30 Sänger im Alter von 13 bis 35 Jahren rund 90 Gäste jeden Alters.

Es war das erste von insgesamt fünf Konzerten, welches die jungen Sänger unter der Leitung von Sara Moser ihrem Publikum aufs Feinste kredenzten. „Was heißt eigentlich „Luho“, das ist die Abkürzung für Ludwig Hofacker, einem Theologen, der aus der Stuttgarter Gegend kam und bereits im Alter von nur 30 Jahren verstorben ist“, mit diesen Worten begrüßte Herbert Meister, Vorsitzender der Stadtmission, die vielen Gäste der christlichen Gemeinde. Dieser evangelische Pfarrer habe in seinem recht kurzen Leben bereits Furore gemacht und daher gäbe es nun eine Ludwig Hofacker Kirchengemeinde in Stuttgart, und der Chor sei von dieser Kirchengemeinde, führte Meister weiter aus.

Tournee ist etwas Besonderes

„Mein Schwiegervater war im letzten Jahr bei uns im Konzert in der Ludwig Hofacker Kirche und es hat ihm sehr gut gefallen, daher hat er bei unserer Leiterin Sara Moser nachgefragt, ob man den Chor auch einmal in eine andere Gemeinde einladen könnte“, berichtete Schwiegertochter Franziska Meister über das Zustandekommen des Auftritts. Eigentlich gäbe es nur Konzerte des evangelischen Kirchenchors rund um Stuttgart herum und daher sei diese Tournee auch etwas ganz Besonderes, erklärte die Stuttgarterin. Es gäbe in diesem Rahmen noch ein Konzert in Aichtal bei Stuttgart, in Kressbronn am Bodensee, in Dornstetten im Schwarzwald und das Abschlusskonzert fände in der Heimatgemeinde in der Ludwig Hofacker Kirche statt, fuhr die Hobbysängerin nach ihrem grandiosen Gospelkonzert der besonderen Art fort.

Zu Gehör kamen Lieder aus dem Genre von Pop und Gospelgesang in deutscher und englischer Sprache. „Größer als Wissen, größer als Stolz, als alles, was ich weiß. Größer als Angst, größer als ich, Du bist mein Gott, ich ehre Dich“, so intonierten die sehr engagierten und stimmgewaltigen Sänger das Lied, welches gleichzeitig Namensgeber ihrer Tournee ist. Sie sangen über Hoffnungslosigkeit, Sorgen, Einsamkeit, Verletzungen und Angst, über Schwächen, Leistungszwang und Rastlosigkeit, Engstirnigkeit, Schuld, Versagen, Dunkelheit, Tod und Reichtümer. Lieder wie „We are free“, „O come to the Altar“, „King of Love“ und „Backstagepass ins Himmelreich“, um nur einige zu nennen, erfreuten die Zuhörer. Mitmachen war angesagt und so klatschten auch viele Gäste im Takt mit, tanzten und sangen mit, denn der Text zu jedem Lied wurde auf eine Leinwand neben der Bühne gerade deswegen eingeblendet.

Dynamischer Vortrag

Sehr dynamisch und mit viel Herz sangen die allesamt evangelischen Sänger über Themen der heutigen Zeit und wie junge Menschen ihren Glauben an Gott in ihr alltägliches Leben einfließen lassen. Ob Sprechgesang, Pop oder stillere Melodien, der Funke der Leidenschaft, Liebe und Zufriedenheit sprang ins Publikum über. Viele Solosänger bereicherten mit brillanten Stimmen in verschiedenen Farbtönen das christliche Singen. „Die Band brachte uns in gute Schwingungen“, sagte die Dirigentin und stellte die einzelnen Mitglieder vor. Florian spielte das Klavier, am Bass glänzte Marco, die Saiten der Gitarre zupfte Manuel und an den Drums sorgte Michael für „Good Vibrations“, so Sara Moser. Simeon und Christian sorgten für die Übertragung der himmlischen Töne und um die sonstige Technik. Moser erklärte in ihrer Dankesrede, dass die an dem Abend eingenommen Spenden für eine junge deutsche Familie im Tschad gespendet werden, die sich dort einsetzen, dass muslimische Kinder einen Zugang zur Bildung bekommen. Nach 90 Minuten voller Lobpreis für Gott sorgten die ganz im Zeichen ihres Glaubens lebenden jungen Christen noch mit ihrer letzten von vier Zugaben „Healer of Souls“ für einen mitreißenden Wahnsinns Soul, der an diesem Abend die Stadtmission erstrahlen ließ. Ein perfekter Auftakt für ihre Tournee dachten wohl viele Gäste, die sich noch persönlich bei den Akteuren bedankten.