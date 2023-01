Glasfaser: Förderantrag gerade noch rechtzeitig gestellt

Gerade noch rechtzeitig ist der Förderantrag für den Breitbandausbau gestellt worden, vor Weihnachten hat die Stadt Mengen den Zuwendungsbescheid vom Bund erhalten. Aus einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung geht hervor, dass die Bundesförderung 50 Prozent der kalkulierten Baukosten von rund zehn Millionen Euro betragen wird. Man rechnet also mit rund 5,03 Millionen Euro.

Das Land wird voraussichtlich eine Kofinanzierung in Höhe weiterer vier Millionen Euro übernehmen, den Rest muss die Stadt selbst finanzieren. „Schnelles Internet mit Glasfaseranschluss an jedes Gebäude muss so selbstverständlich sein wie der Anschluss an Strom und Wasser – ganz besonders im ländlichen Raum“, heißt es in der Pressemitteilung. „Die digitale Infrastruktur ist ein zentraler Standortfaktor und so wichtig wie die klassischen Verkehrswege.“ Für die Stadt Mengen sei von der Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen (BLS) noch rechtzeitig im September 2022 der Förderantrag für den Breitbandausbau gestellt worden. Seit dem 18. Oktober sind die Fördermittel für den Breitbandausbau erschöpft und es werden vom Bund keine Förderanträge mehr angenommen.

Die Stadt Mengen hat noch vor Weihnachten den Zuwendungsbescheid für den Breitbandausbau des Bundes erhalten. Die erste Hürde für den weiteren Ausbau des Breitbandnetzes in Mengen sei somit genommen, heißt es. Gefördert werden hierbei sogenannte „graue Flecken“, die in einem Markterkundungsverfahren als unterversorgt festgestellt wurden. Dies sind fast alle Teilorte, Aussiedlerhöfe, Gewerbegebiete und verschiedene Gebäude in Randgebieten. Ein Großteil der Kernstadt und der Ortsteil Ennetach sind bereits mit über 100 Mbit/s versorgt und somit nicht förderfähig.

Die Förderung setzt sich aus 50 Prozent Bundesmitteln und einer 40-prozentigen Kofinanzierung des Landes zusammen. Der Zuwendungsbescheid für die Kofinanzierung des Landes wird laut Stadtverwaltung im Frühjahr 2023 erwartet. Ausgehend von kalkulierten Baukosten von mehr als zehn Millionen Euro beträgt die Bundesförderung 50 Prozent, das bedeutet 5,0341 Millionen Euro. Das Land Baden-Württemberg trägt 40 Prozent und die verbleibenden zehn Prozent der Investitionssumme trägt die Stadt Mengen selbst. „Damit kann, nach der bereits erfolgten Erschließung einiger Gebiete in Mengen und den Teilorten mit schnellem Internet in den vergangenen Jahren, der Ausbau in weiteren Bereichen erfolgen“, schließt die Mitteilung. Ein Dank gelte den Bundestagsabgeordneten Thomas Bareiß (CDU) und Robin Mesarosch (SPD) für ihre Unterstützung bei der Bewilligung des Förderantrags.