Gipson investiert in Mengen vier Millionen Euro

Die Gipson Metallverarbeitung GmbH stellt sich mit einer Erweiterung der Produktionsflächen um mehr als 1600 Quadratmeter für die Zukunft auf. Dafür investiert das Familienunternehmen, das seit 1971 in Mengen einbaufertige Maschinenteile herstellt, rund vier Millionen Euro.

In enger Zusammenarbeit mit der Stadt Mengen, Wirtschaftsförderer Manuel Kern und unter der Leitung des baubetreuenden Architekten Martin Zyschka, der bereits zum fünften Mal eine Erweiterung der Firma begleitet, entsteht ein Hallenneubau mit über 1600 Quadratmetern Produktionsfläche. Somit beträgt die Gesamtfläche des Unternehmens an der Saarstraße in Mengen 10 000 Quadratmeter und die Produktionsfläche insgesamt 4000 Quadratmeter.

Nach der Gründung der Firma seien die Aussichten auf ein erfolgreiches Unternehmen alles andere als gesichert und fundiert gewesen, erinnert sich Geschäftsführer Klaus Gipson. Seither habe sich das Unternehmen kontinuierlich in den Bereichen Drehen, Fräsen, Tiefbohren und Schleifen weiterentwickelt. Heute ist die Firma in der Lage, die Ansprüche der Kunden aus dem Maschinen-, Kran-, Werkzeug- ,Fahrzeug- und Anlagenbau durch den Einsatz moderner Technik zu erfüllen, wie etwa die 3D-Bearbeitung mit Hilfe eines CAD/CAM-Systems.

Um sowohl den heutigen Qualitätsanforderungen als auch den terminlichen Zwängen gerecht zu werden, muss der Maschinenpark von rund 40 CNC-Werkzeugmaschinen ständig aktualisiert werden. Deshalb wird neben dem Neubau auch in eine neue Drehmaschine und eine neue Fahrständerfräsmaschine investiert, mit denen besonders große Werkstücke mit bis zu 25 beziehungsweise 80 Tonnen Gewicht erstellt werden können.

Die beiden Söhne Frank und Markus Gipson, die ihre Ausbildung im Familienunternehmen erfolgreich abgeschlossen haben, sind bereits seit längerer Zeit als Geschäftsführer und Inhaber integriert. Die verlässliche Weiterführung des Familienunternehmens ist also für Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter gesichert. „Auf unser Mitarbeiterteam sind wir besonders stolz“, sagen die Geschäftsführer. Viele Mitarbeiter sind seit der Ausbildung im Unternehmen. „Wir brauchen Spezialisten für die verschiedenen Maschinen, deshalb bilden wir überdurchschnittlich viel selbst aus“, sagen sie. „Zurzeit befinden sich zehn junge Erwachsene in der Ausbildung in unserem Unternehmen. Durch die gute Zusammenarbeit können wir auch außergewöhnliche Herausforderungen meistern.“

Für die Gesamtentwicklung des Unternehmens bedeutungsvoll ist auch die verantwortungsvolle Mitarbeit der Ehefrauen der Firmeninhaber in verschiedenen Bereichen der Geschäftsleitung, insbesondere im Büro und bei der Kundenbetreuung.