Gewerbeverein will künftig besser planen

Der Gewerbeverein Mengen will künftig besser planen: Das hat der Gewerbevereins-Vorsitzende Marcel Dietsche in der Hauptversammlung am Montagabend in der Gaststätte Gloria selbstkritisch erläutert. Dietsche wurde bei der Versammlung als Vorsitzender wiedergewählt.

Eigentlich war für den verkaufsoffenen Sonntag im Oktober als Begleitereignis, das inzwischen bei verkaufsoffenen Sonntagen vorgeschrieben ist, ein regionaler Markt geplant. „Der war auch bei der Stadt so beantragt“, sagte Marcel Dietsche. Doch der Markt kam nicht zustande. Als Ersatzereignis wurde kurzfristig ein Soccer-Turnier eingeplant. „Ich habe gewisse Fristen versäumt“, räumte Dietsche selbstkritisch ein. Extrem kurzfristig habe der Gemeinderat dann noch das Soccer-Turnier genehmigen müssen. Das solle künftig besser laufen.

Dann kam am Tag des verkaufsoffenen Sonntags auch noch die Wetterlage dazwischen. „Oh nein, es liegt Schnee, und wir machen ein Freiluft-Soccer-Turnier“, schilderte Dietsche seine Gedanken, als er morgens aus dem Fenster schaute. Die Veranstaltung fand dann in der Tennishalle von Sport Dietsche am Ortsausgang statt. „So konnte das auch gut durchgeführt werden“, wertete Dietsche das Turnier trotzdem als Erfolg.

In seinem Bericht blickte Dietsche auf das Jahr zurück. Der verkaufsoffene Sonntag im April, der in Verbindung mit dem Hamburger Fischmarkt stattfand, sei sehr gut besucht gewesen. Als positiv empfand der Vorsitzende auch die Veranstaltung Mengener Sommer im Juli, „obwohl es dieses Jahr keine Veranstaltung des Gewerbevereins war“, wie er erläuterte. „Es war drei Tage richtig Action in der Stadt“, lobte er. Beim Herbsttreff gab es dieses Jahr ein neues Konzept: mehr Richtung Leistungsschau, weniger Festcharakter, so Dietsche. „Die Resonanz der Besucher finde ich persönlich sehr, sehr gut. Ich denke, dass wir das Konzept so weiterverfolgen“, kündigte er an.

Der nächste verkaufsoffene Sonntag ist laut Dietsche für den 31. März 2019 geplant, wieder zusammen mit dem Hamburger Fischmarkt. Der Herbsttreff soll am 21. September stattfinden, der zweite Verkaufssonntag am 20. Oktober in Verbindung mit dem Charity-Run des Gymnasiums Mengen. Überlegt werde noch, ob es nächstes Jahr lange Einkaufsabende geben soll, so Dietsche.

Immer weniger Zustimmung

Mengens Bürgermeister-Stellvertreterin Brunhilde Raiser war verhindert, wie es hieß, deshalb übernahm Stadtrat Manfred Moll den Punkt Entlastung, verbunden mit einer Ansprache. „Es ist natürlich für den Gemeinderat und die Verwaltung nicht immer ganz so einfach, wenn eine Veranstaltung angemeldet wurde und dann kurzfristig geändert werden muss, weil die Dinge nicht so laufen“, sagte er zum Thema regionaler Markt und Soccer-Turnier. Der Gemeinderat habe einen dreiwöchigen Sitzungsrhythmus und könne unter Umständen dann nicht mehr reagieren, um eine Ersatzveranstaltung zu genehmigen. Bürgermeister Stefan Bubeck und der Gemeinderat würden darum bitten, dass eine solche „Misere“, so Moll, künftig nicht mehr vorkomme und der Gewerbeverein rechtzeitig plane.

Auch das Thema verkaufsoffener Sonntag an sich ist ein Politikum. „Es ist bei uns im Gemeinderat immer ein Kampf mit den zwei verkaufsoffenen Sonntagen“, erklärte Moll. Im Moment gebe es mehrheitlich noch eine Zustimmung zu den beiden Sonntagen, aber die Zustimmung bröckele, sagte Moll offen. Wirtschaftsförderer Manuel Kern verlas das Grußwort der abwesenden Brunhilde Raiser. Raiser schrieb, dass die Voraussetzungen für einen verkaufsoffenen Sonntag Ende Oktober nicht gegeben gewesen seien. „Eine solche Ausnahmeregelung kann nur einmal verantwortet werden“, machte sie klar.

Marcel Dietsche und sein Stellvertreter Thomas Dau, Kassierer Patrick Remensperger und Schriftführer Klaus Müller wurden von den Mitgliedern jeweils einstimmig wiedergewählt, auch der Ausschuss wurde besetzt. Herbert Schlieske, Mitarbeiter der Hohenzollerischen Landesbank-Kreissparkasse Sigmaringen, stellte in einem Vortrag die Vorzüge des kontaktlosen Bezahlens, entweder mit der Bankkarte oder mit dem Android-Smartphone, vor.