Die Verhandlungstermine für die Neuauflage des Prozesses um das im Mai 2017 bei einem Hof in Rulfingen tot aufgefundene neugeborene Baby stehen fest. Ab dem 8. Mai muss sich die mittlerweile 25 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Konstanz, die das Kind zur Welt gebracht und ihm ein Papiertuch in den Rachen gesteckt hatte, an dem der Säugling erstickte, erneut vor dem Landgericht in Ravensburg verantworten. Sie war im Januar vergangenen Jahres zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt worden, weil das Gericht sie für den Mord an ihrem Kind aus niederen Beweggründen für schuldig gesprochen hatte. Dieses Urteil ist nach einer Revision der Angeklagten und ihrer Anwältin vom Bundesgerichtshof aufgehoben worden. Lediglich das objektive Tatgeschehen wurde anerkannt, Motive und Mordmerkmale müssen erneut verhandelt werden und können unter Umständen zu einer milderen Strafe führen. Zuständig ist nun eine andere Schwurgerichtskammer, die am Mittwoch, 8. Mai, um 9 Uhr mit der Verhandlung beginnen wird. Weitere Termine sind auf den 9., 14., 15. und 22. Mai angesetzt.