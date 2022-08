Geschichtsverein bietet spannende Ausfahrt an

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine spannende Ausfahrt mit den Reisezielen Kloster Neresheim, der Burg Katzenstein und der romantisch lebendigen Stadt Nördlingen hat Josef Stempfle vom Geschichtsverein Mengen geplant und vorbereitet. Sie findet statt am am Donnerstag, 15. September.

Die Abtei Neresheim ist ein Benediktinerkloster und Mitglied der Beuroner Kongregation. Die Klosteranlage liegt oberhalb der Stadt Neresheim im Ostalbkreis auf dem Ulrichsberg in dominierender Lage über dem Härtsfeld. Die Höhenburg Katzenstein steht am Rande der Ries-Alb. Die um das Jahr 1000 errichtete Kapelle zum Heiligen Laurentius ist mit einzigartigen Fresken aus der Übergangszeit von der Spätromanik zur Frühgotik ausgeschmückt. Den Abschluss der Fahrt bildet die Führung durch Nördlingen, eine höchst lebendige kreisrund gebaute Große Kreisstadt mit mittelalterlichem Flair in Bayrisch-Schwaben.

Abfahrt ist um 8 Uhr in Mengen am Bahnhof. Rückkehr ist gegen 19:30 Uhr. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an geschichtsverein-mengen@gmx.de oder unter Telefon 07572 / 940 43

Die Fahrt und die Führungen sind für die Vereinsmitglieder frei - Für Nichtmitglieder wird ein Unkostenbeitrag von 20 Euro erhoben, die Kosten für die Führungen sind im Betrag enthalten.