Georg Bacher ist Bubecks erster Stellvertreter

Der Gemeinderat Mengen hat am in seiner Sitzung am Dienstag Georg Bacher (CDU) zum neuen ersten ehrenamtlichen stellvertretenden Bürgermeister gewählt. Brunhilde Raiser (CDU), bisher die erste Stellvertreterin, ist jetzt die dritte Stellvertreterin, Gaetaono D’Angelo (Freie Bürger) bleibt zweiter Stellvertreter. Die vor fünf Jahren geänderte Sitzänderung wurde erneut umgestellt – vor fünf Jahren hatte sich ein Konflikt an der Sitzordnung entzündet.

Zum ersten Mal in den Gemeinderat gewählt, dabei auf Anhieb die meisten Stimmen auf der CDU-Liste bekommen und jetzt der neue erste Stellvertreter von Bürgermeister Stefan Bubeck geworden: Georg Bacher hat kommunalpolitisch einen schnellen Aufstieg hinter sich. Einstimmig, er selbst enthielt sich der Stimme, wurde er in offener Wahl gewählt. Ebenfalls in offener Wahl, bei Enthaltung der Betroffenen, wählten die Räte Gaetano D’Angelo zum zweiten und Brunhilde Raiser zur dritten Stellvertreterin. Damit rückt Brunhilde Raiser von der ersten auf die dritte Stellvertreter-position. Zuvor war beschlossen worden, wie gehabt drei ehrenamtliche Stellvertreter zu wählen. Bei der Gemeinderatswahl im Mai hatte Toni D’Angelo als Stimmenkönig die meisten Stimmen aller Kandidaten bekommen.

Die Gemeinderäte beschlossen, die Sitzordnung erneut umzustellen, sodass sie wieder so ist wie bis zum Jahr 2014. Von Bürgermeister Stefan Bubeck ausgesehen sitzen die CDU-Räte rechts, links von ihm sind jetzt die Freien Bürger, Grüne und SPD. Vor fünf Jahren hatte die CDU eine veränderte Sitzordnung durchgesetzt: CDU-Räte nahmen damals auch auf den ersten sieben Plätzen der linken Seite Platz, die Freien Bürger mussten damit nach hinten rücken – das heißt, in unmittelbarer Nähe zum Verwaltungstisch saßen ausschließlich CDU-Räte. Die Freien Bürger waren damals empört über den Vorgang und empfanden das als eine symbolische Zurücksetzung.

„Vor fünf Jahren war es ein kleines Politikum“, sagte Stefan Bubeck, als er die neue Sitzordnung vorstellte. Aber wie er sehe, hätten sich die Fraktionen dieses Mal im Vorfeld geeinigt. Doch ganz erloschen ist die Verärgerung offenbar noch nicht unter den Räten: „Wir sind erwachsener geworden“, kommentierte Toni D’Angelo ironisch die neue Sitzordnung, worauf Manfred Moll (CDU) ein „ha ha“ ertönen ließ und Brunhilde Raiser D’Angelo missbilligend fragte: „Hat‘s das jetzt echt gebraucht?“ Bürgermeister Bubeck griff gleich ein und empfahl, die Sache jetzt nicht noch einmal „aufzukochen“.

Es gibt einen Umbruch

Bürgermeister Bubeck verpflichtete die Gemeinderatsmitglieder. Es gibt einen Umbruch im Rat. „Knapp die Hälfte von Ihnen tritt jetzt neu in das Gremium ein“, stellte Bubeck fest. Es freue ihn auch, dass es eine gute Durchmischung von älteren und jüngeren Mitgliedern gebe und auch einige Frauen dabei seien. Das neue Gremium wählte die Ortsvorsteher der Mengener Teilorte, die zuvor von dem jeweiligen Ortschaftsratsgremium vorgeschlagen worden waren. In Rosna gibt es einen Wechsel in dem Amt, Cordula Frick ist jetzt endgültig neue Ortsvorsteherin. Im Amt bleiben Wolfgang Eberhart (Ennetach), Manfred Moll (Rulfingen,), Heiko Emhart (Blochingen) und Dieter Remensperger (Beuren). Gewählt wurden auch die Stellvertreter der Ortsvorsteher.