Generalversammlung des TC Mengen

Die Generalversammlung des Tennisclubs Mengen fand im Vereinsheim auf der Tennisanlage am 23. April statt. Dabei durften positive Ergebnisse der Arbeit in der vergangenen Saison trotz der Corona-Probleme berichtet werden. So konnten mehr als 40 neue Mitglieder gewonnen werden und die Jugendabteilung erreicht mit 58 aktiven Jugendlichen den seit Jahren höchsten Stand. Zudem konnten alle Ämter in bewährter Manier besetzt werden.

Zuerst begrüßte der 1. Vorsitzende Holger Kiem die anwesenden Mitglieder. In seinem Rück- und Ausblick berichtete er unter anderem von der Anschaffung eines Buggys zur Platzpflege und über die geplante Generalsanierung des Clubheims. Im Anschluss stellten Jugendwart Daniel Claus und Sportwart John Schouten die sportlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten im vergangenen Jahr dar und gaben ebenfalls einen Ausblick auf die anstehende Sommersaison 2022. Dazu zählen der Spielbetrieb, das geplante Sommercamp, der Ablach Cup im August und die sehr populären Clubmeisterschaften. Auch der Bericht von Kassiererin Daniela Goelz war sehr positiv. So konnte auch im vergangenen Jahr ein Überschuss erwirtschaftet werden, der nun in die Sanierung des Clubheims mit einfließen soll. Stefan Röck übernahm die Aufgabe der Entlastung von Kassiererin und Vorstandschaft, die jeweils einstimmig erteilt wurden.

Das Führungsteam des TC Mengen war auch für die anstehenden Wahlen bestens vorbereitet. Sowohl der 2. Vorstand Werner Kautz, Sportwart John Schouten und Schriftführer Uwe Schaut wurden einstimmig wiedergewählt und arbeiten in den kommenden beiden Jahren wiederum in der Vorstandschaft des TC Mengen mit. Neu besetzt wurde zudem das Amt des Internetbeauftragten. Daniel Marz folgt hier Marco Schweitzer, der dieses Amt über Jahre hinweg sehr gut ausgefüllt hat.

Mit der neu gewählten Führungsmannschaft und dem stetigen Mitgliederzuwachs ist der TC Mengen bestens für die anstehende Tennissaison gerüstet. Alle Tennis-Interessierten, die einmal in den Sport mit dem kleinen gelben Ball hineinschnuppern wollen, können dies aktuell bei den nun im Mai startenden Tenniskursen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene machen. Auch Wiedereinsteiger sind auf der wunderschönen 7-Platz-Anlage direkt an der Ablach und beim Freibad herzlich willkommen, werden gerne aufgenommen und mit Spielpartnern in Kontakt gebracht. Weitere Informationen hierzu erhalten alle Interessierten bei Clubtrainer John Schouten, Tel. 0151 61215063.