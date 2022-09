Generalversammlung des FC Blochingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 17. September hielt der FC Blochingen seine diesjährige Mitgliederversammlung im eigenen Wirtshaus im Greutle ab. Vorstand Roland Erath berichtete vom vergangenen Geschäftsjahr. Nachdem mit Corona und den Maßnahmen intern sehr viele Debatten stattfanden, konnte dieses Thema zum großen Teil abgehakt werden. Es kann nun mit Zuversicht in die Zukunft geschaut werden.

Roland Erath berichtete über die Arbeitseinsätze, die über das Jahr absolviert wurden und erinnerte alle daran, dass diese nur weiterhin so funktionieren, wenn alle an einem Strang ziehen. Mit Faruk Gül konnte man einen neuen Trainer gewinnen und auch alle Spieler waren nach der bedingten Pause in der Rückrunde wieder am Start, verließ Abteilungsleiter der Aktiven Benjamin Rauch verlauten. Die erste Saison lief eher schleppend, jedoch waren zur neuen Saison 22/23 acht Neuzugänge zu verzeichnen, denen nur zwei Abgänge gegenüberstehen. So will man auch dieses Jahr einen guten einstelligen Tabellenplatz erreichen.

Kassier Pascal Fuchs konnte von einem recht guten Jahr mit einem positiven Abschluss gegenüber dem Vorjahr berichten. Er setzte aber auch einen Fingerzeig auf die diesjährigen Ausgaben und machte deutlich, dass man behutsam mit den zur Verfügung stehenden Mitteln umgehen sollte. Die Jugend spielt in allen Altersklassen in einer Spielgemeinschaft. Die Zusammenarbeit klappe sehr gut und man ist zuversichtlich, dass dies auch weiterhin so bleibt. Die Mitglieder des Sportmix sind sehr zufrieden mit dem Erschaffenen. Eine tolle Kameradschaft und abwechslungsreiche Trainingseinheiten zeigen, dass sich die Gründung gelohnt hat.

Die Vorstandschaft wurde einstimmig entlastet. Anschließend wurde Roland Erath wurde auf zwei weitere Jahre zum Vorstand gewählt. Beim Kassier Pascal Fuchs gibt es eine Änderung. Pascal Fuchs ist nun Trainer beim SV Herbertingen, weshalb er dieses Amt in diesem Umfang nicht mehr übernehmen kann. Nach vielen Gesprächen einigte man sich darauf, dass Deniz Brändle ihm stark unter die Arme greift und Pascal über die nächste Amtszeit hinweg unterstützt. Die restlichen Ämter blieben allesamt in der alten Besetzung. Zum bisherigen Spielausschuss, bestehend aus Benjamin Theurer, Benjamin Rauch und Christoph Weiß, kommt Dennis Rapp zur Unterstützung hinzu.

Der Vereinsausschuss, bestehend aus Deniz Brändle, Christian Baumgärtner, Patrick Schönenberger und Fabian Zimmermann wurde einstimmig wiedergewählt. Jugendleiter Stefan Knaus bekommt Unterstützung durch einen einstimmig gewählten stellvertretenden Jugendleiter – Massimo Russo.

Gegen Ende wurden nach langer Zeit wieder Ehrenvorstände und Ehrenmitglieder ernannt. Allesamt waren sich einig – jede Minute Einsatz für den FC Blochingen hat sie im Leben weitergebracht. Auf diesem Wege gratulieren wir den Geehrten hier nochmals. Ehrenvorstand: Helmut Gigl, Reinhold Weiss, Ehrenmitglieder: Anton Kugler, Peter Funk, Heinz Willi Weiss, Joachim Weiß, Gerhard Uhl, Goldene Ehrennadel: Wolfgang Reck, Spielerehrungen: Florian Krall 250 Spiele, Benjamin Rauch 300 Spiele, Christoph Weiß 300 Spiele.