Generalversammlung Bürgerverein Alt werden in Blochingen

Am vergangenen Freitag traf sich der Bürgerverein zur Generalversammlung. Nach der Begrüßung durch Vorstand Tommy Späth verbrachte die Gesellschaft eine Minute in Gedenken an die verstorbenen Mitglieder des Vereins.

Kassiererin Andrea Mors führt die Kasse tadellos, was durch die Kassenprüfer Christine Kugler und Klaus Kuchelmeister bestätigt wurde. Berichte der einzelnen Arbeitskreise folgten. Anne Reck konnte über den Yogakurs berichten, welcher sehr gut angenommen wird. Der Nähtreff mittwochs wird vor allem von unseren jüngeren BlochingerInnen gerne besucht, wusste Karin Lehleiter zu berichten. Ute Lohner freute sich sehr, dass der Mittagstisch, nach einer sehr langen Coronapause, wieder aufgenommen wird.

Die Projektgruppe Wohnen befasst sich mit dem Bau eines Mehrgenerationenhauses. Nach Einwohnerbefragung mit QR-Code und Präsentation im März in der Halle sieht man sich auf einem guten Weg, zumal sich ein Blochinger bereiterklärt hat, sein Grundstück zur Verfügung zu stellen. Weitere Einzeltermine wie Apfelwanderung, Baumschnittkurs und Dorfputz werden gerne von der Bevölkerung angenommen.

Der Ortsvorsteher Heiko Emhart übernahm die Entlastung, sodass zügig mit den Neuwahlen begonnen worden konnte. Vorstand Tommy Späth, Kassiererin Karin Lehleiter, sowie Beisitzer Ute Lohner, Gerolf Laux und Joachim Rapp wurden in ihren Ämtern bestätigt. Neu ins Gremium wurde Michael Kugler gewählt.

Daniel Fränkel verließ auf eigenen Wunsch die Vorstandschaft. Tommy Späth bedankte sich und überreichte einen Geschenkkorb. Daniel Fränkel war seit der Gründung des Vereins mit dabei und hat sich immer mit seinem Ideenreichtum eingebracht.

Der Vorstand bedankte sich bei den TeilnehmerInnen und schloss die Sitzung um 18.50 Uhr, sodass sich alle noch Richtung Mengen zu den Heimattagen aufmachen konnten.