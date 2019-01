Generalkonsul würdigt Engagement von Novska

Die Stadt Mengen und ihre Partnerstadt Novska aus Kroatien haben sich erstmals gemeinsam auf der weltweit größten Publikumsmesse für Caravan, Motor und Touristik (CMT) in Stuttgart präsentiert.

Die Stadt Mengen war wieder als Partner der Oberschwaben Tourismus GmbH über die komplette Messezeit mit einem Stand vertreten. Anlässlich des Landestourismustags am Montag durfte Bürgermeister Stefan Bubeck den für Tourismus zuständigen Minister der Justiz und für Europa, Guido Wolf, empfangen.

Am Partnerstädtetag bekam die Stadt Mengen Unterstützung aus ihrer kroatischen Partnerstadt. Die Volksmusikkapelle Ambar ist eigens für diesen Tag aus Novska angereist und hat an einem eigenen Stand für den Naturpark Lonjsko Polje und die touristischen Sehenswürdigkeiten Slawoniens geworben. Die Band begrüßte die Besucher gleich zu Messebeginn auf der Atriumsbühne am Messeeingang. Weitere Auftritte folgten auf der SWR-Bühne, am Stand der Oberschwaben Tourismus Gesellschaft, des Tourismusverbandes von Kroatien und natürlich am Stand von Novska und Mengen im Atrium. Das Engagement der Partnerstadt wurde vom kroatischen Generalskonsul gewürdigt, der die Delegation am Stand besuchte.