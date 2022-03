Gemeinsam statt einsam wandern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Füchse auf Wanderschaft an der schönen braunen Donau: Am Freitag, 18. März hat der Wanderführer zu Wanderung gerufen. Ab 10 Uhr trafen sich 15 Wanderfüchse vor dem Fuchsbau in Mengen zu einem Donauspaziergang entlang des „Schaukelweges“ zwischen Sigmaringen und Laiz und zurück.

Ein kalter Wind pfiff den Wanderer um die Ohren, dennoch sah man schon die ersten Frühlingsboten, Schneeglöckchen, Krokusse und Zaubernuss. Leider blieb die Frühlingssonne noch meist in den Wolken versteckt. Nach etwa knapp 6 km Wanderung war die Tour zu Ende.

Die tollen Schaukeln entlang des Wanderwegs haben selbst alte Füchse zum Schaukeln eingeladen und manch einer hat dabei an die früheren Jahre gedacht. Zur Einkehr am Mittag hatte der Wanderführer im „Bootshaus“ zum Abschluss der Wanderung reserviert. Eine Einkehr, die zu einem netten Plausch und einem guten Mittagessen einlud.