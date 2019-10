Gemeinsam gegen Einsamkeit und für Eigentständigkeit

Die Soziale Fördergemeinschaft Ennetach hat am Sonntag im katholischen Pfarrheim 30 Jahre organisierte Nachbarschaftshilfe gefeiert. In diesen drei Jahrzehnten entwickelte sich die Nachbarschaftshilfe Ennetach zu einem professionell agierenden und sehr wichtigen Hilfsorgan für die Gemeindemitglieder. Im vergangenen Jahr waren in Ennetach 13 Frauen und vier Männer im Dienst. Dabei sind 2000 Stunden für 26 Menschen in der Gemeinde erbracht worden.

In seiner Festansprache erinnerte Thomas Münsch von der Caritas Biberach-Saulgau und Geschäftsführer der katholischen Arbeitsgemeinschaft der organisierten Nachbarschaftshilfen an die Geburtsstunde der Nachbarschaftshilfe. Der Kirchengemeinderat habe am 11. September 1989 einstimmig beschlossen, zur Betreuung älterer Bürger eine organisierte Nachbarschaftshilfe einzurichten. Unterstützung komme von der Kirchengemeinde.

Der gesellschaftliche Wandel mache aber auch nicht vor dem freiwilligen Engagement halt. Darum gelte immer wieder zu prüfen, wohin die Zukunft führe und auf welche Veränderungen zu reagieren sei. Auch die Digitalisierung sei eine Herausforderung, die positiv betrachtet eine große Hilfe und zukunftsträchtige Unterstützung sein könne. Ohne freiwillig engagierte und wertegebundene Menschen kämen Hilfen nicht authentisch und unmittelbar an.

Kostbare Leistung

Auch die Einsatzleiterin Ingrid Wetzel dankte ihren treuen Mitarbeitern und bezeichnete jeden als „Goldstück“. Der Inhalt eines Gedichtes mit diesem Titel erinnerte sie an ihr Team. Pfarrer Stefan Einsiedler dankte allen Helfern für ihren Einsatz um den „Nächsten“. Es sei etwas sehr Kostbares, was hier geleistet werde. Betreuung zuhause in den gewohnten vier Wänden gäbe den Menschen Würde. Aus Respekt und besonderer Verbundenheit bereitete er für die Anwesenden selbst Kaffee zu. Dass auch die Gemeinde diesen Einsatz für ihre Bürger honoriert, zeigte die Anwesenheit von Ortsvorsteher Wolfgang Eberhart. Die Vorsitzende Waltraut Treutner dankte dem treuen Team mit Naschwerk und Blumen. Die Feierstunde begleitete sehr gekonnt am Klavier die Musikschülerin Lena Fischer.

Das Besuchsteam um Elisabeth Walser bekämpft die Einsamkeit von Menschen, die nicht mobil sein können oder im Krankenhaus sein müssen. Organisierte Nachbarschaftshilfe bedeutet: Hilfe im häuslichen Umfeld, einkaufen, Begleitung zum Arzt, Hilfe bei der Wäsche, Spaziergänge, Unterstützung von Demenzkranken, Gedächtnisübungen, Gesellschaftsspiele, kleinere Gartenarbeiten, Schneeräumen und so weiter. Die Helfer bestimmen selbst, ob ein Einsatz übernommen werden kann.

Bei Kontaktaufnahme von Hilfsbedürftigen mit der Einsatzleitung wird entschieden, ob Unterstützung möglich ist. Wenn nicht, dann wird der Hilfesuchende an einen Pflegedienst verwiesen. Durch die Hilfe der Caritas sind Weiterbildungen der Mitarbeiter gewährleistet.