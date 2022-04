Die nächste öffentliche Sitzung des Mengener Gemeinderats findet am Dienstag, 26. April, um 19.15 Uhr im Bürgerhaus Ennetach statt. Besprochen werden unter anderem Änderungen der Essenspreise in Kindergärten und Schulen, der Umbau der Verbindungsstraße in Mengen-Granheim sowie die geplante Rcyclinganlage im Bereich Galgenbühl.