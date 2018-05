Gemälde schlummern in der Klimakammer

Hinter einer schweren, mit einem Sicherheitsschloss mit Zahlencode versehenen Tür ganz unterm Dach des Stadtmuseums in der Hauptstraße schlummert die Gemäldesammlung der Stadt Mengen. Hier befinden sich viele Werke von Gottfried Graf und Theo Barfuß, zwei aus Mengen stammenden Künstlern. Hier werden aber auch Bilder verwahrt, die aus Nachlässen stammen, die der Stadt Mengen geschenkt wurden oder die, wenn sich die Möglichkeit bot, gekauft wurden. Vieles ist noch nicht katalogisiert, über den Gesamtwert wurde innerhalb der Verwaltung Stillschweigen vereinbart.

Wenn sich hier jemand auskennt, dann ist es Peter Bronner. Der Kunsthistoriker und -liebhaber, Graf-Experte und Kurator schon vieler Ausstellungen im Stadtmuseum betreut die Sammlung ehrenamtlich und möchte nach und nach für jedes einzelne Bild eine Karteikarte mit den relevanten Daten und Beschreibungen anlegen. Angesichts des noch unsortierten Stapels von rund 500 Werken keine leichte Aufgabe.

Bronner ist es auch zu verdanken, dass die Gemälde überhaupt unter für sie optimalen Bedingungen gelagert werden. Eine moderne Klimakammer mit Entfeuchtungsgeräten, Schiebewänden aus Metall, an denen die Werke gerahmt aufgehängt werden können und Schränken mit passenden Schubladengrößen würde wohl niemand in der obersten Etage des alten Museumsgebäudes vermuten. Zumal die Etagen zwischen Museum und der Klimakammer höchst sanierungsbedürftig sind.

„Ursprünglich waren alle Bilder im Stadtarchiv untergebracht“, sagt Peter Bronner. Er selbst habe sich hauptsächlich um die Werke von Gottfried Graf gekümmert, die er auch nach der Ausstellung im Jahr 2006 in Ordnung gehalten habe. Dass die Unterbringung im Stadtarchiv nicht optimal war, sei schon länger klar gewesen. „Die Wände sind nicht isoliert und Feuchtigkeit dringt schnell ein.“ Aber dass es schließlich so schnell so schlecht um die Sammlung bestellt sein würde, hatte keiner gedacht. Eines Tages entdeckte Bronner mehr durch Zufall Stock- und Schimmelflecken auf einigen Kunstwerken. „Wenn man die Schubladen aufgemacht hat, hat es komisch gerochen und ich dachte, ich traue meinen Augen nicht. Da musste schnell gehandelt werden.“

Kunstwerke müssen trocknen

Um die – zum Großteil in einfachen Papiermappen aufbewahrten – Kunstwerke zu retten, musste dringend ein Restaurator beauftragt werden. „Ich war ja der einzige, der sich auskannte“, sagt Bronnner. „Zum Glück hat die Verwaltung auf mich gehört.“ Eine Fürsprecherin habe er in Hauptamtsleiterin Sabine Reger gefunden. In Stuttgart wurden die Papierbögen und Leinwände von Experten in speziellen Trockenschränken getrocknet und restauriert. 2012 beschloss der Gemeinderat dann die Klimakammer als Magazin für die Kunstwerke einzubauen.

Für Bronner sind viele der Kunstwerke mit eigenen Geschichten verbunden. Er weiß zum Beispiel, welche Bilder von Gottfried Graf mit einem Lastwagen aus Schweiz ins Land geschmuggelt und dann in Mengen gelassen wurden und kann zu vielen etwas über die Entstehung erzählen. Mit einem Seufzen blickt er auf den unsortierten Stapel: „Da steckt noch viel Arbeit drin.“ Vermessen, Material erfassen, die Zuordnung zu einem Künstler, vielleicht eine Datierung und eine Beschreibung. Mit Bildern aus der Sammlung ließen sich einige Ausstellungen bestreiten, findet Bronner. „Aber ohne Unterstützung kann ich das allein nicht leisten“, sagt er. Auch der Geschichtsverein habe Probleme für seine Ausstellungen die nötigen Helfer zusammenzubekommen, die mitanpacken können.

Generell sei das Interesse an Kunst in der Stadt nicht besonders groß, Ausstellungen eher schlecht besucht. „Man könnte ja meinen, die Verwaltung hätte zumindest Interesse, die Werke von Mengener Künstlern zu sammeln“, sagt Bronner. Das sei aber nicht der Fall. „Klar, es gibt genug Investitionen, die gemacht werden wollen, da fällt die Kunst eben hinten rüber.“