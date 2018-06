Gedichte erklingen im Naturgarten

Brennesselbrot oder Kräuterlimonade? Am Sonntag hat die Jugend des Naturschutzbundes (Naju) zum siebten Mal und mit tollen Angeboten die Türen zu ihrem Naturgarten in der Walke in Mengen geöffnet. Zahlreiche Besucher waren an dem sonnigen Tag, teils zu Fuß und teils mit dem Rad zum Naturgarten gekommen, um dort zu verweilen oder am umfangreichen Programm teilzunehmen.

Um 14 Uhr konnte Agnes Weiß als Gartenführerin eine große Gruppe von Besuchern für die unterschiedlichen Pflanzenarten und deren Besonderheiten im Garten begeistern. Sensenprofi Reiner Konrad erklärte interessierten Besuchern während des gesamten Tages die Eigenheiten einer alten Sense. Neugierige durften dann selbst ausprobieren, wie schwierig und was für eine harte Arbeit das Handwerk mit der Sense früher bedeutete.

Interesse am Garten ist groß

Die Naju hat in ihrem Garten seit 2011 insgesamt zehn unterschiedliche Biotope angelegt, die sie, auch wenn die Zeit jedes Einzelnen begrenzt ist, regelmäßig pflegen. „Bei uns hat inzwischen jeder eine Ausbildung oder ein Studium, sodass es zeitlich immer schwieriger wird. Aber es war bisher eigentlich immer möglich und es macht uns ja auch Spaß“, sagt Tanja Speh. „In diesem Jahr haben wir das Motto ,Poesie im Garten’, das auch recht gut angenommen wurde“, sagt sie. Auch Lisa Eberhard kann dem zustimmen: „Wir sind richtig überrascht und natürlich auch froh, dass heute so viele Menschen zu uns gekommen sind und Interesse an unserer Arbeit zeigen“, sagt sie.

Die Kräuterprodukte aus dem Garten wurden alle selbst von den Naju-Mitgliedern hergestellt. Neben den Dipps, der Kräuterlimonade und Cocktails gab es auch Kaffee und Kuchen. Eine weitere Besonderheit war das Brennesselbrot. Hier ist es schon auch mal möglich, dass man sich bei der Herstellung bereits an den Blättern „verbrennt“, was man aber gewohnt werde, wie Tanja Speh erklärte.

Nach der Gartenführung präsentierte Elisabeth Oßwald aus Sigmaringen mit ihrer Drehorgel ihre selbst zusammen gedichtete poetische Wanderung aus der Natur. In rund zehn Jahren hat die Seniorin an die 300 Gedichte geschrieben und sich dabei hauptsächlich von der Natur inspirieren lassen. „Ich war einfach schon immer ein Naturkind. Als ich dann von diesem Tag heute und dem besonderen Motto in der Zeitung gelesen habe, wollte ich sofort herkommen“, sagt sie.

Line-Dance-Gruppe tritt auf

Neben der Poesie hatten aber auch die Line-Dance-Gruppe aus Ostrach sowie eine Sängerin aus dem Umkreis noch einen Auftritt im Naturgarten.

Das reichhaltige Angebot sowie der schön angelegte Garten haben den Besuchern auf jeden Fall eine so angenehme Atmosphäre vermittelt, dass sie gerne eine Weile dort blieben.