Gartenfreunde möchten Anbau zum Mostfest präsentieren

Zum Mostfest wird der Obst- und Gartenbauverein Mengen den neuen Anbau am Gebäude am Zeilhag der Öffentlichkeit vorstellen. Über diesen Zeitplan hat der Vereinsvorsitzende Josef Weiler bei der Mitgliederversammlung im Hotel Baier in Mengen die Mitglieder informiert.

Zu Gast waren in der Mitgliederversammlung im Hotel Baier in Mengen die Vorsitzenden der Obst- und Gartenbauvereine aus den umliegenden Gemeinden wie Rulfingen, Scheer/Heudorf, Bad Saulgau. Vom Kreisverband waren Karl Schanda und Anja Warne gekommen. Gaetano D’Angelo vertrat Bürgermeister Stefan Bubeck. Es herrschte beste Stimmung.

Vorsitzender Josef Weiler blickte in seinem Bericht auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Alle Veranstaltungen seien durchgeführt worden, gerade die Schnitt- und Veredelungskurse werden besonders gut angenommen. Dabei werden neue Mitglieder gewonnen, berichtete Weiler. Das Mostfest und der Weihnachtsmarkt sichern die wirtschaftliche Grundlage und sind dank der Einsätze der Mitglieder ein Erfolg. Vorsitzender Weiler berichtete über den Stand der Baumaßnahme: Der Obst- und Gartenbauverein erstellt einen Anbau an das Gebäude auf dem Zeilhag. Die Fundamente sind in Eigenleistung gelegt worden, die Außenfassade ist fertig, die Tore sind eingesetzt worden. Die Mitglieder haben bisher 240 Stunden Eigenleistung erbracht. Der Bau werde bis zum Mostfest fertig sein. Dort werde er den Besuchern vorgestellt, kündigte Vorsitzender Weiler an. Firmen haben den Verein mit Sachspenden gut unterstützt, Weiler dankte dafür. Er dankte auch der Stadt für die Baugenehmigung.

Schnittkurs für Schüler

Schriftführerin Elke Haile berichtete ausführlich von den Aktivitäten des Vereins. Besondere Highlights waren der Schnittkurs für die Schüler der Sonnenlugerschule. Die Jugendlichen seien begeistert gewesen, berichtete die Schriftführerin. Beim Kindersommer wurde Apfelsaft hergestellt. Die Apfelernte sei trotz Frostschäden ertragreich gewesen. Sie kündigte an, dass beim nächsten Weihnachtsmarkt der Obst- und Gartenbauverein eine Dekorationsoffensive plane, um den Preis des schönsten Stands zu gewinnen.

Kassierer Fritz Martin wies in seinem Bericht einen finanziellen Überschuss vor. Mit Mitgliedsbeiträgen, dem Erlös aus dem Mostfest und dem Weihnachtsmarkt finanziert der Verein seine Arbeit und erwirtschaftete einen Überschuss. Dies sei dem Engagement der Vorstandschaft zu verdanken, sagte der Kassierer, worauf es spontanen Applaus der Mitglieder gab.

Kreisverbandsvorsitzender Karl Schanda kündigte an, dass es Mitte September wieder einen Fachwartkurs geben werde. Die Ausbildung sei im Bereich des Pflanzenschutzes vereinfacht worden. Insgesamt sind es über den Winter 60 Stunden in Theorie und eine Prüfung, im Frühjahr werden die 40 Stunden Praxis absolviert. Er lud die Mitglieder ein, diese Ausbildung zu machen und dafür zu werben.

Das Programm

Das Programm des Vereins im laufenden Jahr: Am Freitag, 6. April, um 17 Uhr, ist Veredelungskurs. Am Samstag, 21. Juli, ist Ganztagsausflug zur Adrian-Manufaktur nach Waldburg und Glasmacherdorf Schmidsfelden. Am Sonntag, 12. August, ist Mostfest im Lehrgarten Zeilhag. Am Freitag, 17. August, ist um 17 Uhr Sommerschnittkurs. Am Freitag, 7. September, ist um 14 Uhr Kindersommer: Es wird Apfelsaft gepresst. Am Freitag, 28. September, ist Halbtagsausflug nach Ludwigsburg zur Kürbisausstellung. Freitag, 30. November, und Samstag, 1. Dezember, hat der Obst- und Gartenbauverein einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Mengen.