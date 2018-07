Gaggli-Team holt Bronze

Im kleinen Finale der Alb-Gold-Triathlonliga haben die Frauen des Gaggli-Team TV Mengen den dritten Platz belegt. Zuvor hatte die sehr anspruchsvolle Strecke am Schluchsee über die olympische Distanz nochmals alles von den Triathletinnen abverlangt.

Durch das neue Ligaformat verläuft das Saisonende für die Mannschaften je nach Tabellenstand unterschiedlich. Während sich die ersten acht Teams für das große Finale im August in Karlsdorf qualifiziert haben, tragen die übrigen Mannschaften das so genannte kleine Finale am Schluchsee aus. Die erste Frauenmannschaft Mengens, das Schwörer-Team, ist als Tabellenführer beim großen Finale dabei. Das Gaggli Team hingegen lag nach drei Wettkämpfen auf Rang zwölf und musste somit am Schluchsee an den Start. Von den Distanzen und der Topografie bedeutete das Rennen in Schluchsee die bedeutend härtere Variante. Es ging über eine Schwimmstrecke von 1,5 Kiloemtern durch den Schluchsee. Daran schlossen sich zwei harte Radrunden über 36 Kilometer durch den bergigen Schwarzwald und weiteren 10 Kilometer im Laufen an.

Schrecksekunde für Teamchef Peter Heudorfer: Am Abend vor dem Rennen sagte Lena Hackenjos verletzungsbedingt ab. Um die Mindestzahl an Starterinnen zu erreichen brauchte er unbedingt einen Ersatz, denn mit Sarah Wilm und Laura Briemle alleine war kein gültiges Mannschaftsergebnis zu erzielen. Am frühen Samstagmorgen kam glücklicherweise das Okay von Julia Gabele – das Team war komplett.

Gewohnt stark gingen die drei Frauen das Rennen an. Nur wenige Sekunden voneinander getrennt kamen sie unter den besten Zehn aus dem Wasser. Sarah Wilm lag im Radfahren sogar auf dem zweiten Platz. Auch Julia Gabele und Laura Briemle hielten ihre Plätze, obwohl durch die heftigen Steigungen und Abfahrten kaum an das kraftsparende Gruppenfahren zu denken war. Nach einer Wettkampfdauer von 90 Minuten schloss sich noch der Zehn-Kilometer-Lauf an. Hier trennte sich nun endgültig die Spreu vom Weizen. Sarah Wilm verlor zwar noch einen Rang, lief aber als hervorragende Dritte ins Ziel. Laura Briemle hat sich im Laufen deutlich verbessert und sicherte sich einen sehr guten neunten Platz. Auch Julia Gabele blieb mit Rang 20 im Rahmen ihrer Möglichkeiten. In der Addition bedeutete dies Platz drei für das Gaggli-Team TV Mengen. Die Sieger des kleinen Finales kamen aus Süßen, vor dem Team aus Karlsruhe. In der Einzelwertung lagen Ramona Rieder (Süßen) und Pia Wolf (Karlsruhe) vor Sarah Wilm.

Teamchef Peter Heudorfer freute sich über den Platz auf dem „Stockerl“, aber vor allem auch darüber, dass noch so kurzfristig eine gute Mannschaft zusammengestellt werden konnte. Am 12. August tritt nun die erste Mannschaft des Schwörer-Teams Mengen sowie das Männerteam des Stadtwerke-Teams zum großen Finale in Karlsdorf an.