Gabriel Reiner erhält die Henry-Dunant-Spange

Bei der Hauptversammlung des Ortsverein Mengen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ist Gabriel Reiner für seine besonderen Verdienste mit der Henry-Dunant-Spange des DRK-Kreisverbands ausgezeichnet worden. Reiner ist seit 39 Jahren Mitglied im Ortsverein, hat 20 Jahre lang die Organisation der Blutspendetermine in Mengen geleitet, in der Bereitschaftsleitung und im Vorstand mitgewirkt und war im Rettungsdienst und bei Auslandseinsätzen tätig.

Die Organisation der Blutspenden, von denen Gabriel insgesamt 68 betreute, übernimmt nun Christian Sauter-Wittmann. Außerdem wurde Tugba Öztürk, die im Rettungsdienst arbeitet, bei drei Enthaltungen von den Anwesenden zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. So hat der Vorsitzende Mathias Schultz nach einem Jahr der Vakanz auf diesem Posten wieder eine Stellvertreterin. Frank Marten, Bereitschaftsmitglied und ehemaliger Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Mengen, wurde durch den Kreisbereitschaftsleiter Florian Neuefeind für 25 Dienstjahre geehrt.

Bereitschaftsleiter Walter Boden stellte fest, das das Personal der DRK- Bereitschaft Mengen über einen hohen Ausbildungsstand verfügt. Er kann stolz auf drei Ärzte, zwei Notfallsanitäter, vier Rettungsassistenten, acht Rettungssanitäter, vier Rettungshelfer und auf 13 Sanitätshelfer für die Einsätze und Dienste zurückgreifen. Das Personal nimmt regelmäßig an internen und externen Aus- und Fortbildungen teil, zum Teil auch über den Kreisverband Sigmaringen. Am Bundeswehrkrankenhaus in Ulm werden die Trauma-Teams fortgebildet. In der Breitenausbildung (etwa Erste Hilfe) wurden 36 Kurse durchgeführt mit insgesamt 510 Teilnehmern.

24,2 Tonnen Altkleider

Die Bereitschaft übernahm auch 2018 wieder viele Sanitätsdienste bei diversen Veranstaltungen in Mengen. Verstärkt kamen überörtliche Sanitätsdienste dazu. Es konnten 2018 insgesamt 24,2 Tonnen Altkleider gewonnen werden. Die Altkleidersammlung trägt stark zu Finanzierung der Rot-Kreuz-Aufgaben bei. „Leider sinken die Erträge stetig, da der Markt gesättigt ist“, so Boden. 2018 konnten wieder vier Blutspendetermine realisiert werden. Leider geht die Spendenbereitschaft weiter zurück. Die Spendentermine können nur durch den Einsatz und Unterstützung von Jugendrotkreuz, den Senioren und freien Mitarbeitern gestemmt werden. Walter Boden wünscht sich verstärkte Hilfe von den jüngeren Mitgliedern. Die Helfer vor Ort wurden 2018 insgesamt zu 76 Notfall-Einsätzen in Mengen und der Göge gerufen. Die Schnell-Einsatzgruppe SEG hat 14 Einsätze bewältigt, in erster Linie zur Unterstützung bei Brandeinsätzen.

Die 27 Kinder und Jugendlichen des Jugendrotkreuz nahmen bei Mengen International teil, führten Erste-Hilfe-Übungen mit realistischer Notfalldarstellung durch, unterstützten alle Blutspende-Termine, und führten an der Weihnachtsfeier ein Krippenspiel vor.

Der DRK-Ortsverein hat im Jahr 2018 insgesamt 23298,97 Euro eingenommen. Die größten Positionen hier sind die Altkleidersammlung, die Blutspende und Einnahmen aus den Sanitätsdiensten. Nach Ausgaben, insbesondere für die Nebenkosten der DRK-Räume, der Blutspende und der SEG, in Höhe von 17858,34 Euro bleibt in 2018 ein positives Ergebnis von 5440,63 Euro. Dieses Ergebnis wird dringend benötigt: Der DRK-Ortsverein Mengen wird 2020 ein neues Fahrzeug für die Helfer vor Ort anschaffen müssen.

Die Bitte von Schultz, den DRK-Ortsverein beim neuen Fahrzeug und bei den Nebenkosten zu unterstützen, nimmt die stellvertretende Bürgermeisterin Brunhilde Raiser in die Verwaltung mit. Sie zeigte sich verwundert, dass der Ortsverein Einnahmen aus der Wegwerfgesellschaft generieren muss. Nur wenn viel Kleidung in die DRK-Spendencontainer geworfen werden, habe der Ortsverein genug Einnahmen.