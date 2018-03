FV Weithart beteiligt sich an Kunstrasenplatz

Der FV Weithart beteiligt sich am neuen Kunstrasenplatz des FC Ostrach. um seine Trainingsmöglichkeiten vor allem in den Wintermonaten zu verbessern. Auch soll die bisherige gute Zusammenarbeit beim Jugendfußball ausgebaut werden, für die neue Saison 18/19 wird eine Spielgemeinschaft mit dem FC Ostrach II angestrebt.

Im 50. Jahr seines Bestehens hat sich der FV Weithart einiges vorgenommen. Bei der Hauptversammlung gab der Vorsitzende Benjamin Walter einen Ausblick auf die kommenden Veranstaltungen und Feierlichkeiten: Bereits am 30. Mai lädt die Jugendabteilung zum Comedy-Abend ins Bürgerhaus nach Rosna ein. Der beliebte Waldflohmarkt geht in seine vierte Auflage und wird dieses Jahr am 7. Juli rund um das Vereinsgelände in Rosna stattfinden. Zudem richtet der FV Weithart den diesjährigen Stadtpokal aus und begeht seine Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen am 21. und 22. Juli.

Wie bereits bekannt investiert die Gemeinde und der FC Ostrach in einen neuen Kunstrasenplatz. Hier wird sich der FV Weithart mit Eigenleistungen aber auch finanziell beteiligen und kann dadurch seine Trainingsmöglichkeiten speziell in den Wintermonaten deutlich verbessern.

Die leider schwindende Anzahl an Jugendspielern (speziell bei den Jungen), von denen Jugendleiter Ewald Neher berichtete, wird auch beim FV Weithart aufmerksam verfolgt. Um für die Zukunft gerüstet zu sein, soll die bereits gut funktionierende Zusammenarbeit im Jugendfußball mit dem FC Ostrach ausgebaut werden. Für die kommende Saison 18/19 streben beide Vereine eine Spielgemeinschaft bei den aktiven Herren an.

Für den Aufstieg reicht es nicht

Beim Jahresrückblick konnte wiederum Ewald Neher als Trainer der Damenmannschaft die Vizemeisterschaft in der Bezirksliga (Saison 16/17) verkünden. Hierdurch durfte man das Quali-Spiel zur Relegation vor einer außergewöhnlichen Kulisse gegen den TSV Sondelfingen II bestreiten. Zum Aufstieg hat es leider nicht ganz gereicht, aber es war eine erstklassige Saisonleistung der Damenmannschaft.

Bei den aktiven Herren gab es für Spielausschussvorsitzenden Harald Wurz leider weniger erfreuliches zu berichten. Nachdem man sich in den vergangenen beiden Jahren noch über die Relegation in der Kreisliga A halten konnte, stand im letzten Jahr der bittere Abstieg in die Kreisliga B an. Zur Zeit befinden sich die Mannschaften in der Rückrundenvorbereitung um mit neuem Schwung die restliche Saison zu bestreiten.

Außerhalb vom Spielbetrieb ist beim FV Weithart natürlich auch das ganze Jahr etwas geboten. Schriftführer Tobias Rothmund ließ nochmals die größeren Ereignisse Revue passieren. Neben dem bereits erwähnten Waldflohmarkt, der im letzten Jahr mit über 125 Ausstellern und gut 2700 Besuchern nochmals etwas gewachsen war, beteiligte sich der Verein auch am Dorffest in Ostrach mit einem Stand, pflasterte eine Park- und Festecke, organisierte ein Kinderprogramm in den Sommerferien, schaffte neue Trainingsanzüge an und renovierte die Küche, die für den Spielbetrieb genutzt wird.

Aufgrund von notwendigen und sinnvollen Investitionen in die Infrastruktur vom Vereinsgelände musste Kassierer Patrick Linder in diesem Jahr einen Verlust in akzeptabler Höhe verkünden. Die beiden Kassenprüfer Manuel Strobel und Marc Weiß bescheinigten Patrick Linder eine sehr ordentliche und fehlerfreie Kassenführung.

Bei den anschließenden Wahlen gab es keine Veränderungen. Der stellvertretende Vorsitzende Mark Fröscher, Jugendleiter Ewald Neher, die beiden Beisitzer Christiane Geertz und Ralf Weiß sowie Schriftführer Tobias Rothmund wurden im Amt bestätigt.

Benjamin Walter durfte anschließend noch Ralf Weiß, Patrick Osswald und Björn Neipp für 15 Jahre aktive Vereinsmitarbeit ehren und dankte ihnen für ihr Engagement.