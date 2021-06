Fußverkehrs-Check: Am Kreuzplatz besteht Handlungsbedarf

Mit einem ersten Workshop im Bürgerhaus Enntach und Begehungen in der Stadt hat in Mengen der Fußververkehrs-Check begonnen, der vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg gefördert wird. Darüber informiert die Stadt Mengen in einer Pressemitteilung. In einer gemeinsamen Diskussion sollen dabei Bürger, Schüler, die Vertreter von Politik, Verwaltung und Verbänden die Situation des Fußverkehrs betrachten und nach Verbesserungsmöglichkeiten suchen. Ziel ist es, den Anteil der Fußgänger im Stadtverkehr zu steigern, da rund ein Drittel der täglichen Wege auf einer Strecke von unter zwei Kilometern lägen. Dazu sollen vor allem die Fußverkehrswege optimiert und die Verkehrssicherheit erhöht werden.

Beim Auftaktworkshop mit ausgewählten Teilnehmern wurden nach einer allgemeinen Erläuterung des Projektverlaufs Themen und Routen der Begehungen vorgeschlagen und diskutiert. Bei einem Rundgang zu Fuß durch Mengen wurden Schwachstellen ermittelt und mögliche Lösungen diskutiert. Es kristallisierten sich einige „Hot-Spots“ in der Mengener Innenstadt heraus, wo Handlungsbedarf gesehen wird. Dies ist unter anderem der Kreuzplatz; hier fehle es an geeigneten, sicheren Querungsmöglichkeiten, unter anderem zu dem Ärztehaus auf der anderen Straßenseite. Der Stadtgraben-Weg rund um die Innenstadt weist einige Mängel wie heraufwachsende Baumwurzeln auf. Die schönen, aber teilweise unwegsamen Kopfsteinpflaster-Straßen stellen ein Hindernis für Rollstuhlfahrer und sehbehinderte Menschen dar – hier hat das begleitende Fachbüro Planersocietät Beispiele aus anderen Kommunen genannt, wo die Pflasterung abgeschliffen wurde oder extreme Vertiefungen aufgefüllt wurden. Der Hol- und Bringverkehr (Elterntaxis) an den Mengener Schulen wird nach wie vor als problematisch angesehen. Auch hatten die beim Auftaktworkshop anwesenden Schüler einige Gefahrenstellen auf ihren Schulwegen genannt.

Bei den Begehungen mit einer Schulklasse und der Bürgerschaft wurden dann diese Schwachstellen genauer angeschaut und Lösungsansätze diskutiert. Möglichkeiten wären an verschiedenen Punkten beispielsweise die Herstellung, Verbreiterung und Absenkung von Gehwegen, farbliche Markierung von stark frequentierten Fahrbahn-Querungen und die weitere Schaffung von Aufenthaltsplätzen im Innenstadtbereich, ähnlich der als sehr gut gelungen empfundenen Neugestaltung des Schillergartens.

Auf der Basis der Diskussions-Ergebnisse aus dem Auftaktworkshop und den Begehungen werden dann Maßnahmenvorschläge zur Fußverkehrsförderung entwickelt, die in einem Abschlussworkshop Anfang Juli vorgestellt und erörtert werden. Die Ergebnisse werden anschließend in ein integriertes Mobilitätskonzept für die Gesamtstadt einfließen, dass derzeit in Bearbeitung ist.