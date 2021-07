Fußgänger der Stadt bringen ihre Vorschläge ein

Der Fußverkehrscheck in Mengen ist abgeschlossen. In einer Mitteilung präsentiert die Stadt Mengen die Ergebnisse. Die Anregungen der Bürger sollen nun in die den Abschlussbericht des Planbüros einfließen.

Die Stadt Mengen wurde 2021 als eine von zehn Kommunen in Baden-Württemberg zum Fußverkehrs-Check ausgewählt. Die Maßnahme wird vom Ministerium für Verkehr gefördert, welches das Fachbüro Planersocietät mit der Durchführung beauftragt hat.

An den Workshops und Begehungen wurden Bürgerinnen und Bürger aus verschiedenen Interessengruppen wie Schüler, Lehrer, Geh- und Sehbehinderte, Fahrradbeauftragte, Jugendliche sowie Vertreter des Gemeinderats und der Stadtverwaltung beteiligt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vertraten die gesamte Mengener Bevölkerung.

Sie analysierten beim Auftakt-Workshop zunächst die Schwachstellen im Fußverkehr und definierten Ansatzpunkte für Verbesserungen. Nach einer separaten Schülerbegehung fand eine zweite Begehung mit den oben genannten Interessenvertretern statt. Bei diesen Begehungen zu Fuß durch Mengen wurden die ermittelten Mängel vor Ort angesehen und mögliche Lösungen diskutiert. Bei der Schülerbegehung wurde das Augenmerk vor allem auf die Verbesserung der Schulwegesicherheit gelegt, mit dem Ziel die „Elterntaxis“ zu reduzieren. Beim Abschlussworkshop wurden auf Basis der Diskussions-Ergebnisse und aus den Begehungen konkrete Vorschläge für Maßnahmen zur Fußverkehrsförderung und Behebung von Schwachstellen in kurz-, mittel- und langfristig umzusetzende Maßnahmen eingestuft. Ebenso wurden Daueraufgaben definiert.

Auch wenn die Sicherheit der Mengener Schulwege laut einer Umfrage unter Eltern und Schülern grundsätzlich als gut eingestuft wurde , gibt es Verbesserungsbedarf, beispielweise im Bereich der Ablachschule und am Zebrastreifen in der Zeppelinstraße. Dieser sollte laut Verkehrsplaner um einige Meter verlegt werden. Der weitere Weg zum Schulcampus am Sonnenluger sollte farblich markiert werden, damit die Schülerinnen und Schüler nicht direkt auf der Straße laufen müssen und über den Gehweg zum Zebrastreifen geleitet werden. Zusätzliche Maßnahmen wären Piktogramme.

Die Querungsproblematik wurde auch insbesondere beim Kreuzplatz – Überweg von der Volksbank zur Apotheke/„Ärztehaus“ – an der Kreuzung Mittlere Straße / Hauptstraße sowie am Stadtgrabenweg so gesehen. Kurzfristige Maßnahmen für alle genannten Querungsbereiche könnten etwa farbliche Markierungen und Piktogramme sein. Dies würde nicht nur zu einer erhöhten Aufmerksamkeit der anderen Verkehrsteilnehmer beitragen, sondern auch die Bündelung der Fußgänger an der Querungsstelle fördern.

An den innerstädtischen Kreisverkehren gibt es teilweise schon Zebrastreifen, die entsprechende Beschilderung und Beleuchtung fehlen jedoch noch. Langfristig könnte ein Fußverkehrsnetz mit Hauptfußgängerachsen erstellt werden. Hinsichtlich der Barrierefreiheit im Stadtgebiet gab es einige Verbesserungsvorschläge. Neben kurzfristig durchzuführenden Absenkungen von hohen Bordsteinen auf stark frequentierten Wegen und die Ausbesserung von Oberflächenschäden etwa im Bereich Stadtgraben kommen mittel- bis langfristig auch Kontrastuntergründe und die Neuanlage von verbreiterten Fußwegen in Frage. Dies sollte laut einhelliger Meinung bei künftigen Stadt-Planungen berücksichtigt werden.

Zu der Absenkung von Bordsteinen gab es noch eine interessante Anmerkung der bei der Begehung anwesenden Rollstuhlfahrerin. Sie hat viele interessante Punkte in die Diskussion mit eingebracht und den anderen Teilnehmern die Augen für so manche Problematiken geöffnet. Unter anderem hat sie betont, dass die nachträgliche Abflachung von Bordsteinen teilweise keine Erleichterung, sondern eine Gefahr für Rollstuhlfahrer darstellt. Grund ist der entstehende Kipp-Winkel, der durch das eigene Körpergewicht nicht aufgefangen werden kann, sprich auf der Schräge kippt der Stuhl sehr leicht nach hinten und die Person überschlägt sich. In diesen Fällen ist ein „normaler“ Randstein besser, den man, wie etwa auch bei Kinderwägen, durch Umfahren oder kontrolliertes „sich herunterkippen lassen“ bewältigen kann.“

In dem Zusammenhang bemängelten die Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass der Grünschnitt von Privatpersonen oft nicht rechtzeitig durchgeführt wird, was zu verengten Gehwegen und Sichtbehinderungen führt.Ein weiterer Punkt war die mittel- bis langfristige Schaffung von Aufenthaltsplätzen im Stadtgebiet nach Vorbild des Schillergartens.

Aus den gewonnenen Erkenntnissen und Vorschlägen wird das Fachbüro Planersocietät nun einen Abschlussbericht erstellen, der dem Gemeinderat und der Stadtverwaltung zur Prüfung und Bewertung der Einzel-Maßnahmen vorgelegt wird.

Anschließend könnten einige der Verbesserungsvorschläge relativ zeitnah umgesetzt werden. Bürgermeister Stefan Bubeck gab jedoch zu bedenken, dass die Stadtverwaltung oft nicht selbst entscheiden könne, sondern von anderen Behörden abhängig sei. Der Vorschlag diese Zuständigkeit zu übernehmen, um selbst entscheiden zu können, wurde vor einigen Jahren vom Gemeinderat abgelehnt. Als Beispiel nannte er den Zebrastreifen in der Kastellstraße in Ennetach. Die Forderung der Stadtverwaltung beim Kindergarten St. Christopheros einen Zebrastreifen einzurichten, wurde von der Verkehrsbehörde abgelehnt, weil die Voraussetzungen dafür fehlen.