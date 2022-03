Fundstücke: Rostiges Metall und eine Rinder-Ohrenmarke

Auf Einladung des Projektes MenschenRäume und der Ortschaftsverwaltung Rosna haben sich am vergangenen Samstag mehr als 20 Helferinnen und Helfer am Bürgerhaus in Rosna getroffen, um gemeinsam eine Flurputzede durchzuführen. Nachdem die Teams und Familiengruppen eingeteilt und die abzugehenden Wege zugeteilt waren, erhielten alle Helfer ein Rucksackvesper und machten sich auf den Weg. Das Vesper war von Julia und Klaus Kugler vorbereitet worden und die Bäckerei Bernhard Kugler spendierte die Backwaren dazu.

Alle Helfer waren sehr motiviert und das sonnige Wetter trug seinen Teil zum Gelingen der Aktion bei. Teilweise waren die Helfer sehr erstaunt, was da so alles an Müll auf den Wegen, Wiesen und in den Wäldern zu finden war. Diego und Rosalia haben sich über eine gefundene Rinder-Ohrenmarke sehr gewundert. Mattis, Finn und Stanley kamen mit Eimern, Teilen einer Überdachung und jeder Menge rostigem Metall zurück. Malou und Charis haben sich um unerlaubt abgelegten Hausmüll im Wald gekümmert und Pia, Lea, Liam und Milo mussten sogar motorisierte Unterstützung anfordern, um das im Wald entdeckte Baustoffteil abzutransportieren.

Nach anstrengenden aber kurzweiligen eineinhalb Stunden trafen sich alle Helfer am Entsorgungsfahrzeug der Firma Bausch GmbH aus Ravensburg. Mitarbeiter Nick Wolf aus Rosna konnte im Vorfeld die sehr erfreuliche Nachricht überbringen, dass die Firma Bausch GmbH sich bereit erklärt die Entsorgung des gesammelten Mülls zu übernehmen. Nach einem abschließenden Foto zur Erinnerung gingen alle Helfer mit der Überzeugung, dass diese Aktion zwar anstrengend war aber unbedingt wiederholt werden muss nach Hause. Ein besonderer Dank gilt auch Mattis und Manon Jamrog für die organisatorische Vorbereitung.