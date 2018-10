Fußballteams weichen in Tennishalle aus

Obwohl das ungemütliche Wetter nicht gerade zu einem Schaufensterbummel einlud, sind gestern doch zahlreiche Besucher zum verkaufsoffenen Sonntag in die Mengener Innenstadt gekommen. Sie hielten sich – zur Freude der Einzelhändler, die ihre Geschäfte geöffnet hatten – hauptsächlich im Warmen auf. Das vom Gewerbeverein organisierte Streetsoccer-Turnier für Kinder und Jugendliche wurde kurzfristig in die Tennishalle von Sport Dietsche verlegt.

Nachdem es in der Nacht auf Sonntag geschneit hatte, wäre es für die jungen Fußballer und die Turnierleitung ziemlich kalt geworden. „Bei wenigen Grad über Null wollten wir die Kleinen nicht unter freiem Himmel und eventuellem Schneeregen spielen lassen“, sagt Marcel Dietsche, Vorsitzender des Gewerbevereins, am Sonntagmittag. „Deshalb haben wir heute morgen um halb sieben beschlossen, das Turnier ins Trockene zu bringen.“ Praktisch, dass er die Tennishalle an der Hand hat. Das gemietete Feld wurde also dort aufgestellt und die angemeldeten Mannschaften über den neuen Austragungsort informiert. Für Zuschauer, die vergeblich in der Kronenstraße nach dem Turnier suchen würden, hatte Dietsche eins seiner Fahrzeuge mit einem Infoplakat im Fenster in der Kronenstraße geparkt. „Draußen wäre es natürlich schon toller gewesen, weil mehr Laufpublikum vorbeigekommen wäre“, sagt Helmut Fischer. Er hat als Lehrer der Sonnenlugerschule die Turnierleitung übernommen und koordinierte mit einem Kollegen den kompletten Ablauf. Dazu gehörte auch ein bisschen Improvisation, weil eine angemeldete Mannschaft den Weg in die Halle nicht gefunden hatte, dafür aber eine andere plötzlich auf der Matte stand. Dass sich alle Sportler fair verhalten, hat Fischer auch im Blick. „Gerade, wenn die jüngeren Teams gegen die älteren spielen.“

Während auf der Hauptstraße die Leute an den wenigen Ständen eher vorbeihasteten, waren die meisten Geschäfte gut besucht. Schon eine Viertelstunde nach Beginn der Öffnungszeiten waren alle Parkplätze am Reiser-Center belegt. Offenbar hatten einige Frauen nach dem Kälteeinbruch einen Blick in den Kleiderschrank mit den Winterklamotten geworfen und waren nicht ganz zufrieden. Sie stöberten jetzt im Angebot an Pullovern und Jacken und probierten Schals und Mützen aus. Dass Euronics Geschäftsführer Rolf Buck sein komplettes Team zur sonntäglichen Extraschicht gebeten hatte, zahlte sich aus. Viele Interessierte ließen sich moderne Fritteusen, Flachbildschirmfernseher, Waschmaschinen oder Mixer vorführen. Der Seniorchef stand gut gelaunt am Waffeleisen und buk eine Waffel nach der anderen. Dabei blickte er zufrieden in die Runde.

Gestecke für Allerheiligen

Bei Blumen Bosch konnten die Besucher schon einen Blick auf Gestecke werfen, die Heike Soares und ihr Team für Allerheiligen am Donnerstag vorbereiteten. „Das Wetter treibt die Leute schon in die Läden“, sagte Marcel Dietsche. An der Kasse seines Sportgeschäfts bildete sich eine Schlange, neben Skiausrüstung interessierten hier vor allem auch die dickeren Kleidungsstücke und Schuhe für den Winter.

Beim Fußballturnier hatte übrigens am Ende das Team „TSG/LKW“ vom Gymnasium Mengen die Nase vorn. Sie schlugen im Finale „The Frankys“ vom Reinhold-Frank-Schulzentrum Ostrach. Auf dem dritten Platz landen die „Theatercafébuben“ aus Sigmaringen vor „The devils“ von der Sonnenlugerschule Mengen.