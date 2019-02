Friedenskreis spricht über Völkermord an Armeniern

Im Andachtsraum der evangelischen Gemeinde hat Eva-Maria Genter einen Vortrag über Armenien und den Genozid von 1915 gehalten. Der Vortrag wurde zu einer Art Gedenkstunde für die Opfer. Eingeladen hatte der Friedenskreis. Pfarrerin Heidrun Stocker freute sich, dass so viele Besucher zum Vortrag gekommen waren. „So groß war der Friedenskreis noch nicht, seit ich hier bin“, sagte sie. Der Friedenskreis trifft sich jeden Monat und spricht unter anderem über die Konflikte im Nahen Osten, in Afrika, in der Welt sowie den Waffenexport.

In ihrem Vortrag machte Genter deutlich, dass die Armenier sehr früh Christen geworden sind und den ersten christlich geprägten Staat bildeten. Noch bevor der Kaiser Konstantin im Jahr 325 das Christentum als Religion des Abendlandes durchgesetzt hatte. Armenien ist ein Land, das zwischen Machtblöcken liegt und im Laufe der Jahrhunderte immer wieder überrannt wurde. In Friedenszeiten blühte die armenische Kultur auf, immer wieder wurde alles von Feinden geschleift. Trotz der Kriegswirren und wechselnden Herrschaften blieben die Armenier Christen. Sie entwickelten eine große Baukunst, vor allem zeichnet sie der beeindruckende Kirchenbau aus. Sie waren erfolgreiche Bauern. In den Städten hatte sich eine hochkultivierte Schicht mit Gelehrten, Händlern und Künstlern entwickelt. Durch Eroberungskriege wurde das Land entzweit. Ein Teil fiel im 19. Jahrhundert in den russischen Machtblock, später die Sowjetunion und konnte ab der 90er-Jahre die Unabhängigkeit erlangen. Der andere Teil ist in die Türkei aufgegangen und wurde aufgelöst. 1915 wurden die Armenier, die unter türkischer Herrschaft im Frieden mit ihren muslimischen Nachbarn lebten, aus ihren Dörfern und Häusern vertrieben, systematisch ermordet und deportiert. In Deutschland wurde 1915 dieser Genozid bewusst verschwiegen, weil die Türkei Verbündeter gegen Frankreich und England war. Die Presse übernahm die Berichte und Dementi aus der Türkei, die zum einen erklärten, dass derzeit der Aufstand und Verrat der Armenier bestraft werde, zum anderen wurden die Opferzahlen verharmlost und geleugnet. Fakt ist, dass von 1,8 Millionen Armeniern zwischen 1915 und 1916 1,3 Millionen ermordet wurden. Dieser Genozid werde von der türkischen Regierung nicht so genannt – es werden Massaker eingeräumt – dies habe politische Gründe, erklärte Genter.

Genter zeichnete die gewaltsame Vertreibung und systematische Ermordung anhand von zwei Augenzeugen-Berichten nach: den des Diplomaten und Orientalisten Wilhelm Litten und des evangelischen Pfarrers Johannes Lepsius. Beide haben dafür gekämpft, dass der Genozid in Deutschland bekannt werde, damit eingeschritten werde. Doch vergeblich. Litten zählt und beschreibt tagebuchartig jede Leiche, die er am Wegesrand gesehen hat. Lepsius hat versucht, armenische Waisenkinder zu retten. Er analysiert die Situation sehr genau.

Genter zeigte anschließend das Video mit der Rede und den Fotographien des damals jungen deutschen Sanitäters Armin T. Wegner, der in Armenien im Einsatz war. Er hatte heimlich fotografiert und die Bilder außer Landes geschmuggelt. In Berlin hielt er 1919 einen Vortrag, der wegen des Tumults im Publikum unterbrochen werden musste. Wegner sprach öffentlich über die Gräuel, damit nie wieder Krieg geführt werde, damit es nie mehr passieren sollte.

In der anschließenden Diskussion sprachen sich die Zuhörer bestürzt darüber aus, dass 20 Jahre später die Deutschen systematisch Juden vertrieben, deportiert und ermordet haben.

Die Geschichte wiederhole sich auf erschütternde Weise, stellten sie fest. Umso mehr müsse man sich für Europa und gegen Nationalismen einsetzen. Pfarrerin Stocker dankte Genter mit einem kleinen Geschenk. Man dürfe nicht resignieren, Geschichte müsse im Gedächtnis erhalten bleiben.