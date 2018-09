Freunde sind mehr wert als Gold

Eine Gruppe Kinder und Jugendliche hat in der letzten Woche der Sommerferien eine schöne Kinderbibelwoche in Mengen verlebt. Seit 23 Jahren findet die Woche in Mengen ökumenisch statt.

Die Vorbereitungen des Organisationsteams beginnt bereits im März. Im Sommer endet die Vorbereitungszeit dann mit einem ganztägigen Bibeltheaterworkshop. An diesem Tag proben Jugendliche und Erwachsene kleine Bibeltheaterstücke und eine schwungvolle Rahmenhandlung, die während der Kinderbibelwoche den Kindern Werte wie Empathie, Aufrichtigkeit, Hilfsbereitschaft und Toleranz vermitteln werden.

Während der Kinderbibelwoche - von den Teilnehmern gern Kibiwo genannt - beginnt jeder Nachmittag im Plenum mit kindgemäßen Liedern und kurzen Texten. Danach führen zwei Kunstfiguren Willi und Franzi ins Thema ein und im Hauptteil spielen begeisterte Jugendliche Szenen aus dem Leben von Zachäus und Bartimäus. Sie stellen dabei fest, dass Freunde mehr wert sind als Gold und dass im Vertrauen auf Gott das Unmögliche möglich wird.

Stationenlauf kommt gut an

Im Anschluss gestalten die Kinder einen Ministeingarten, kneten mit Salzteig, backen süße Brezeln oder gestalten kreativ den Bühnenhintergrund. Bevor dann die Teilnehmer mit einem Segenslied auseinandergehen, bietet das großzügige Gelände des Evangelischen Gemeindezentrums Möglichkeiten zum Spielen und Gespräch. Nebenbei verputzen alle die leckeren Kuchenspenden der Eltern.

Am Freitag findet ein Stationenlauf statt, bei dem sich die Kinder mit viel Engagement beteiligen. Sie versuchen Zachäus auf seinem Ast zu entdecken, suchen Glastaler in der Kirche, um die Armen zu unterstützen oder versuchen so gut wie der blinde Bartimäus zu hören und zu riechen. Nach dem Fußmarsch von Jericho nach Jerusalem lassen sich alle gegrillte Würstchen und Stockbrot schmecken und laden im Beisein der Eltern verbrauchte Energien wieder auf. Am Sonntag gestalteten die Kinder und Mitarbeiter, nach einem gemeinsamen Frühstück mit den Eltern, den Gottesdienst mit, der dieses Mal von Prädikant Moser geleitet wurde. Alle erlebten wieder eine sehr schöne Zeit mit Jugendlichen, die sich in ihrer letzten Ferienwoche mit viel Freude und Phantasie für Jüngere engagierten, mit Erwachsenen, die zum Teil ihren Urlaub nutzten, um für sich eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu finden und mit Kindern, die sich begeistert auf die Gemeinschaft einließen, neue Freunde fanden und offen waren für alle Angebote.