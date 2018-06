Frauenfrühstück am Samstag inklusive Vortrag

Am Samstagmorgen ist ökumenisches Frauenfrühstück im katholischen Gemeindehaus in Scheer. Die Frauen der katholischen Seelsorgeeinheit Effata und der evangelischen Kirchengemeinde Mengen-Scheer laden alle ein, zwischen 9 und 11 Uhr gemeinsam zu frühstücken, Gemeinschaft zu genießen und wie immer einen Vortrag zu hören. Es referiert die Theologin Brunhilde Raiser über „Christliche Symbolsprache der Pflanzen, Blumen und Blüten“.

Als Grundlage des Vortrags dient das kleine Gemälde „Paradies Gärtlein“, das im Frankfurter Museum Städel hängt. Es wurde zu Beginn des 15. Jahrhunderts gemalt und zeigt die Muttergottes und das Jesukind in einem Garten. Dort blühen ganz viele Blumen, die der Maler naturgetreu dargestellt hat. „Diese Blumen sind bewusst hinein gemalt worden. Sie sind Aussagen und Botschaften. In der Zeit der Entstehung des Bildes konnten die Menschen diese lesen.“

Weil es Sommer ist und die Frauen bei gutem Wetter draußen frühstücken möchten, haben sie nach einem Thema gesucht, das zur Jahreszeit passt. Schon seit 20 Jahren geht die Theologin Raiser der Frage nach, welche Botschaften oder Symbolik abgebildete Blumen in sich tragen und tragen können. Sie will den Frauen zeigen, wie diese Bilder gelesen werden können, und erklären, was beim Anblick einer Pfingstrose im Garten alles an tiefergehender Bedeutung mitschwingen kann. „Jedes Gewächs hat einen biologische und eine ästhetische Dimension, ein symbolische kommt so zwangsläufig hinzu“, sagt die Theologin. Im Vortrag gehe es nicht um bloße Kunstgeschichte, sondern vor allem um das eigene Erspüren der religiösen Botschaften, die in Blumen und Pflanzen dargestellt sind.

Das ökumenische Frauenfrühstück findet am Samstag, 12 Juli, von 9 bis 11 Uhr, im Katholischen Gemeindehaus in Scheer statt. Das Frühstück ist kostenlos. Um Anmeldung wird bis Donnerstagabend gebeten via E-Mail an frauenfruehstueck-mengen@gmx.de, oder telefonisch bei den katholischen und evangelischen Pfarrämtern in Mengen und Scheer. (vr)