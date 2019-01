„Frauen mögen es, wenn am Ring Brillianten funkeln“

Die dritten Hochzeitstage bei Blumen Bosch in Mengen haben am Wochenende sehr viele Besucher angezogen. Der Rundgang war unterhaltsam und informativ. Die Hochzeit soll ein schönes Fest sein, maßgeschneidert und individuell, voller Überraschungen für die Gäste und für das Brautpaar.

Zwischen Blumen, Grünpflanzen und Deko-Objekten entfaltete sich die vielversprechende Pracht der Hochzeit. In diesem Jahr seien die Hochzeitssträuße edel in weiß, silber und grün, oder in pudrigen zarten Pastelltönen gehalten. Beliebt sind die kugelrunden Sträuße. Die jüngeren Bräute mögen meist den wilden Strauß im legeren Vintage-Stil: Er sieht aus, als ob die Blumen gerade gepflückt und lose gebunden worden wären. Der Blumenschmuck in der Kirche und die Tischdekoration folgen dem Brautstrauß, berichten die Floristinnen.

Das Brautkleid lässt dieses Jahr einen tiefen Blick ins Dekolleté und in den Rücken. Die Braut lässt auf der Haut die kostbaren Spitzen gleiten und ist selbstbewusst. Am Stand von La Monique gibt es sehr schöne Modelle zu bewundern. Viele kommen direkt aus Barcelona und sind vom Mittelmeer-Chic geprägt. Aus Pfullendorf bot das Modehaus Langer schöne elegante Kleider und Anzüge. Die Ständer waren sehr umringt. Natürlich gehört der Trauring dazu: Das Schmuckgeschäft Buck hatte eine große Auswahl am Stand. „Frauen mögen es, wenn am Ring Brillanten funkeln“, berichten die Schmuckhändlerinnen. Männer seien bei der Wahl des Traurings flexibel und gehen auf die Wünsche der Braut ein.

Ballons als Erinnerung

Unterhaltsam war es am kleinen Stand der Luftballonkünstlerin Elena Heim. Sie begeisterte die Besucher, vor allem die Kleinsten, mit Blumen und Tieren aus bunten Luftballons. Wie eine Zauberin biegt und formt sie die Objekte. Bei Hochzeiten mache es den Gästen Spaß, ihr zuzuschauen und eine Erinnerung an das schöne Fest mitzunehmen, berichtet sie. Eine weitere Künstlerin saß konzentriert am Tisch und malte filigrane Tattoos auf Arm und Hände.

Für das Hochzeitsfest stehen einige Profis an der Seite der Brautpaare, um das Gelingen zu garantieren. SK-Audio bringt alles Mögliche: Schloss, Garten, Zelt am See, Service, Dekoration. „Die Hochzeit soll extravagant sein“, empfiehlt das Team. Eventservice Zollernalb bietet in Albstadt drei Locations zum Feiern. DJ und Band, mobile Cocktailbar, mobile Zigarrenbar, Catering, alles, was ein Fest zu einem unvergesslichen Event macht. An der Theke bot das Team alkoholfrei Cocktails an. Auch der Mengener DJ Oli warb für Feiern und Tanzen im Eventsaal des Gloria Kino- und Eventhauses.

Das Gasthaus Felder hatte für die Besucher feine Kostproben wie Schweinebäckle auf Kartoffelpüree, Karottensuppe und Schokoladen-Mousse dabei. Es war angenehm, im Gespräch die gute Küche zu genießen. Das Gasthaus hat 55 Plätze. „Aber wir machen auch Catering und kommen dorthin, wo man uns hinbestellt“, erklärte der Koch.

Die Fotografin Minka Reddig zeigte stimmungsvolle Bilder von Brautpaaren und Hochzeiten. Sie sucht schöne Orte wie die Ruine Hornstein oder den Garten in Habsthal auf, um die passende Kulisse zu haben. „Ich möchte die Emotionen festhalten und rüberbringen“, erklärt sie. Sie nimmt sich Zeit, mit dem Brautpaar vor dem Fotoshooting ein Gespräch zu führen, um die Brautleute kennen zu lernen. Und am großen Tag gestaltet sie kleine Inszenierungen, die sie wie Gemälde mit der Kamera festhält. So bleibt die Liebe und die Erinnerung an den schönsten Tag des Lebens für immer festgehalten. Die Besucher lobten die Hochzeitsmesse und man sah, dass sie sich auf gute Gespräche mit den Unternehmern einließen.