Frauen klöppeln rotes Parament

Der Klöppelkreis in der evangelischen Kirchengemeinde hat in den vergangenen Jahren bereits den Weihnachtsbaum der Kirchengemeinde mit geklöppelten Sternen ausgestattet. Nun sind in Zusammenarbeit mit Pfarrerin Heidrun Stocker bereits zwei Paramente (Altarbehänge) für die Kirche entstanden. Im vergangenen Jahr war es das weiße Parament, das an Weihnachten und Ostern zu sehen ist.

Das Nächste soll das Rote sein – Dieser Wunsch wurde von mehreren Seiten geäußert, nachdem im vergangenen Jahr ein weißes Parament mit geklöppelten Ornamenten entstanden war. Regina Alber und Hannelore Kemmler stellten sich gerne der Herausforderung.

Zusammen mit Pfarrerin Heidrun Stocker wurde ein Motiv entwickelt, das den Kreis als Grundlage aufnimmt. Dieser Kreis wird von drei ineinanderliegenden Flammen in Rot, Orange und Gelb gebildet als Symbol für die Dreieinigkeit. Auf den Flammen winden sich die knotigen Äste des brennenden Dornbuschs, an dem Moses Gott begegnete.

Aus den Zweigen wachsen sechs Blätter: Die Werke der Gerechtigkeit nach Matthäus 25: Hungrige speisen, Durstigen zu trinken geben, Fremde aufnehmen, Nackte kleiden, Kranke und Gefangene besuchen. Ein gebrochener Ast in der Mitte des Dornbuschs bildet das Kreuz Jesu.

Die leuchtend rote Farbe des Hintergrunds spiegelt sich im Kirchenfenster und bringt die Botschaft beider zum Leuchten. Das Parament wird dann am 1. November zu sehen sein.