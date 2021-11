Frau wird im Auto eingeklemmt

Drei Menschen sind bei einem Unfall, der sich laut Polizeibericht am Dienstag gegen 18 Uhr in der Mittleren Straße in Mengen ereignet hat, leicht verletzt worden. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 20000 Euro. Ein 55-jähriger VW-Fahrer, der aus der Lindenstraße kam, missachtete die Vorfahrt einer 49-jährigen Fordfahrerin, die die Straße aus Richtung Stadtmitte befuhr. Beim Zusammenstoß wurde die 49-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Sie sowie die beiden Insassen des VW Tiguan wurden mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.