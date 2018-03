Fraktionen bleiben Konsolidierung treu

Alle Stadträte haben in der Sitzung am Dienstagabend dem Haushaltsplan für das Jahr 2018 zugestimmt. Fraktionsübergreifend stehen die Räte weiter hinter dem eingeschlagenen Konsolidierungskurs. Bürgermeister Stefan Bubeck würdigte dies als „gute Saalpolitik“, da alle dieses gemeinsame Ziel hätten, auch wenn es bei Detailfragen auch Auseinandersetzungen gäbe. Kritisch sehen die Räte die Finanzsituation und die Zukunft der Stadtwerke.

In der nicht-öffentlichen Klausurtagung hat die Stadtverwaltung den Räten eine Priorisierung der anstehenden Straßen- und Kanalsanierungen im Mengener Stadtgebiet vorgestellt. Dies war von allen drei Fraktionen in der Vergangenheit eingefordert worden und wurde nun in den Haushaltsreden entsprechend gewürdigt. Als „krönenden Abschluss“ dieser Einstufung aller Straßen halten die Freien Bürger laut ihrem Fraktionsvorsitzenden Heiko Emhart eine „Kartierung der Straßen Wege“ für wünschenswert. Emhart bedankte sich beim Gremium dafür, dass die Sanierung der Mehrzweckhalle Blochingen dank in Aussicht gestellter Zuschüsse vorgezogen werden kann.

„Überdimensionierte Planung“

Aus dem gleichen Grund ist auch die Auslobung eines Architektenwettbewerbs für die Sanierung des Gymnasiums für das Haushaltsjahr 2018 eingeplant worden. Die CDU sieht das als eine wichtige Investition in den Schulstandort, bei dem laut Fraktionsvorsitzendem Manfred Moll der „Bestand dieses Schultyps als weicher Standortfaktor“ eine wichtige Rolle spiele. Liane Schmid, Fraktionsvorsitzende der SPD, kritisierte - wie schon in der entsprechenden Sitzung zum Gymnasium -, dass die Zuschüsse nur dann im vollem Umfang genutzt werden können, wenn alle Räume für eine maximale Schülerzahl geplant werden, „obwohl diese auf absehbare Zeit eher unrealistisch“ sei. „Obwohl wir uns schöne, funktionale und ökologische Bauwerke wünschen, können wir nicht einfach so tun, als sei es angemessen, erforderliche aber dennoch überdimensionierte Planungen zu realisieren. Selbst wenn dieses satte Zuschüsse erhalten“, fand sie deutliche Worte.

Alle Fraktionen wissen, dass die hohen Einnahmen durch die Gewerbesteuer konjunkturbedingt auch einmal ausbleiben können. Dann könnte der Spielraum für Investitionen schnell schwinden. Während der Schuldenstand im Kernhaushalt rund fünf Millionen Euro niedriger sei als erwartet, sehe die Verschuldung bei den Stadtwerken anders aus, so Moll. „Hier müssen wir sehr kritisch prüfen, in welcher Form weitere Investitionen die Darlehensaufnahmen nach oben schnellen lassen“, sagte er. „Wie können die Eigenbetriebe wirtschaftlicher werden?“, fragte Heiko Emhart. Und Liane Schmid befürchtet, dass man bei einem Fortgang der derzeitigen Entwicklung über kurz oder lang an die finanziellen Grenzen stoße.

Bürgermeister Bubeck verdeutlichte zum Thema Wohnbauentwicklung, dass dem Gemeinderat schon bald weitere Vorschläge gemacht würden, da Kommunen derzeit die rechtliche Möglichkeit hätten, Flächen im verkürzten Verfahren auszuweisen. „Wir wollen die Bebauungspläne bei Bedarf in der Schublade haben“, sagte er.

CDU möchte die Jugend einbinden

Dass die bereits von ihnen im vergangenen Jahr bei den Haushaltsreden für höchst wichtig empfundene Sanierung der Reiserstraße noch einmal (auf das Jahr 2019) verschoben wird, nehmen die Mitglieder der CDU zähneknirschend hin. Auch halten sie weiter an ihrer Forderung fest, Wohnraum für sozial schwache Menschen zu schaffen. Dies soll auch in der Kernstadt möglich sein. „Ein weiterer wichtiger Punkt soll die Heranführung junger Menschen an die soziale Mitverantwortung in Bezug auf kommunale Ämter darstellen“, sagt der Fraktionsvorsitzende Manfred Moll. Dies könnte beispielsweise durch die Einführung eines Jugendrats geschehen. Die ärztliche Versorgung der Menschen liegt der CDU ebenfalls am Herzen. „Wir hören überall von Engpässen bei der Neu- oder Nachbesetzung von Arztpraxen. Auch hier muss sich die Verwaltung zusammen mit dem Gemeinderat um Lösungsansätze kümmern“, so Moll.

Freie Bürger haben Umwelt im Blick

Den Fokus mehr auf die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu legen, das wünschen sich die Freien Bürger. „Es muss über Alternativen der Beförderung, den Erhalt von Fauna und Flora, die Reduzierung von Abgasen und Lärm sowie auch die temporäre Beruhigung der Innenstadt zur Gesundheitsförderung nachgedacht werden“, sagt der Fraktionsvorsitzende Heiko Emhart. Vorstellbar sei ein Ideenwettbewerb oder die Auslobung eines alternativen Umweltpreises, um die Bevölkerung zu sensibilisieren. Die Freien Bürger stehen für eine Sanierung der Ablachhalle als reine Sporthalle und wollen die Entwicklungen auf dem Hepp-Areal, die die Innenstadt möglicherweise schwächen könnten, kritisch begleiten. Die Fraktion bedauere, dass die Stadtverwaltung das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen erst zum letztmöglichen Zeitpunkt im Jahr 2020 einführe und so keine Probezeit bliebe, so Emhart.

SPD kritisiert Flächenverbrauch

Die SPD hält weiter an ihrem Kurs der Nachhaltigkeit fest und fordert, alle anstehenden Entscheidungen stets gut zu hinterfragen. „Die SPD-Fraktion steht zu den Freiwilligkeitsleistungen der Gemeinde und möchte auf keines der Infrastrukturangebote wie das Freibad, die Bibliothek oder die Musikschule verzichten“, sagt die Fraktionsvorsitzende Liane Schmid. Allerdings müsse allen bewusst sein, dass die Defizite dieser Einrichtungen durch Mittel ausgeglichen würden, die dann an anderer Stelle fehlten. Kritisch sehe die SPD den Wunsch des Gewerbes nach mehr Flächen und Straßenbau. „Bei aller Freude über prosperierende Wirtschaft, gute Arbeitsmarktlage und bessere Verkehrsanbindung sollte der Blick zu den Menschen nicht fehlen, die darunter leiden könnten: Flächen die zugebaut werden, stehen der Landwirtschaft oder dem erholungssuchenden Menschen nicht mehr zur Verfügung.“