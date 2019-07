Forschungs- und Entwicklungszentrum entsteht in Rulfingen

Wie der baden-württembergische Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Peter Hauk (CDU) dem Sigmaringer CDU-Landtagsabgeordneten Klaus Burger mitgeteilt hat, wird aus den Rückflussmitteln des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) ein Antrag berücksichtigt werden, der von der Stadt Mengen unterstützt wurde. Das Vorhaben eines Privatunternehmens in Rulfingen wird mit 200 000 Euro bezuschusst. Das teilt Burger in einer Pressemitteilung mit.

Derzufolge soll im Gewerbegebiet Lohbachstraße in Rulfingen das „servFaces F&E-Zentrum Mengen-Rulfingen“ entstehen. Ziel sei es, alle Unternehmensbereiche (Produktion, Verwaltung, Forschungs- und Dienstleistungszentrale sowie neue Forschungs-, Entwicklungs- und Schulungsabteilungen) an einem Standort zusammenzufassen, neue Anwendungsbereiche zu erschließen und Marktanteile auszuweiten. Damit sollen hochqualifizierte Arbeitsplätze geschaffen und eine Steigerung der Innovationskraft des Gesamtstandorts erreicht werden. „Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Produkte und Anwendungstechnologien, die zum Umwelt- und Klimaschutz beitragen (zum Beispiel Oberflächen mit Easy-To-Clean-Effekt, die ohne Einsatz von Waschchemikalien den Reinigungsaufwand, das heißt den Wasserverbrauch um bis zu 50 Prozent reduzieren“, heißt es in der Mitteilung. Alle Produkte seien frei von Fluor, Siloxan, Teflon, Wachs, Silikon, krebserregenden Zusatzstoffen. Burger und auch Mengens Bürgermeister Stefan Bubeck hätten sich wiederholt beim Minister für die Aufnahme des Projektes eingesetzt.

Nicht umgesetzte Programme

Mitte Februar hatte das Ministerium die diesjährigen Programmentscheidungen bekanntgegeben. Damals war das Zentrum in Rulfingen nicht berücksichtigt worden. Um besonders dringenden und strukturell bedeutsamen Projekten eine Chance auf baldige Umsetzung zu geben, gibt es zur Jahresmitte eine zweite Programmentscheidung. Da nicht alle eingeplanten Projekte der vergangenen Jahre umgesetzt wurden, stehen die dafür bereitgestellten Mittel nach Rücknahme der Förderbescheide nun für neue Projekte zur Verfügung. Neben den Rückflussmitteln stehen noch Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) im Rahmen des Sonderrahmenplans „Förderung der ländlichen Entwicklung“ zur Verfügung.

„Ich freue mich sehr, dass der von mir und der Stadt Mengen besonders unterstützte Aufnahmeantrag nun vom Regierungspräsidenten in der Priorisierung und dem Minister berücksichtigt worden ist“, wird Klaus Burger in der Mitteilung zitiert. Damit werde der künftige Standort in Rulfingen dauerhaft gesichert.

Burger verweist in einer Pressemitteilung zudem auf die Ausschreibung zum ELR-Jahresprogramm 2020. Die Förderung werde sich im Programmjahr 2020 auf die Schwerpunkte Innenentwicklung und Grundversorgung konzentrieren. Insbesondere Maßnahmen wie innerörtliche Nachverdichtung, beispielsweise die Nutzung von Brachflächen und Baulücken sowie Investitionen von privaten Haus- und Wohnungsbesitzern stehen dann im Fokus der Förderung. „Im Bereich Grundversorgung möchten wir die Gemeinden deutlich intensiver unterstützen als bisher“, betont Burger, der auch Mitglied im Ausschuss Ländlicher Raum des Landtags ist. „Dorfgasthäuser, Bäckereien, Metzgereien, kurz gesagt: die Pfeiler des alltäglichen Lebens sollen ihrer Bedeutung entsprechend angemessen gefördert werden.“ Auch der Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen werde weiterhin ein zentrales Thema der kommenden Programmentscheidung sein. „Projektträger, die überwiegend CO2-bindende Baustoffe wie z.B. Holz einsetzen, erhalten einen Förderzuschlag.“