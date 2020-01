Ford-Fahrer rutscht über Ortsschild

Ein 20-Jähriger hat am Mittwochmorgen einen Unfall in Mengen verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann mit seinem Ford Focus gegen 5.15 Uhr auf der Klosterstraße unterwegs. Er bog von der Bundesstraße 32 nach links in Richtung Ennetach in die Klosterstraße ein, hier kam er aufgrund von Glätte von der Fahrbahn ab. Der 20-Jährige rutschte mit seinem Auto über das dortige Ortsschild und kam auf dem Gelände eines Autohauses zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden beträgt 3000 Euro.

