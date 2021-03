Förderverein spendiert Ennetach eine Linde

Bei zwei Arbeitseinsätzen hat der Förderverein Ablachtalbahn mit Vegetationspflege an Bahnübergängen für eine bessere Einsehbarkeit gesorgt. Dabei waren die Aktiven des Vereins auch am Bahnübergang Gaggli in Ennetach aktiv.

Auch am Samstag, 13. Februar, war bei minus zehn Grad die tatkräftige Unterstützung der Mitglieder bei der Vegetationspflege nicht zu bremsen. An diesem Tag haben sich die Vereinsmitglieder mit dem Bahnübergang „Gaggli“ in der Mühlstraße in Ennetach beschäftigt. Die Pflegemaßnahmen sorgen für eine verbesserte Sicht von der Schiene auf die Straße. Vereinsvorsitzender Severin Rommeler dankte Ortsvorsteher Wolfgang Eberhart sehr für das Entgegenkommen bei der Vegetationspflege. Dafür will der Förderverein Ablachtalbahn Ennetach eine Linde am Ortseingang spenden. Die soll noch in diesem Frühjahr gepflanzt werden. Der Baum ist laut Vereinsmitteilung bereits bestellt

Eine Woche später am 20. Februar, bei 20 Grad Temperaturunterschied, konnte der Verein die Arbeiten entlang der Strecke Richtung Stockach pünktlich zum Beginn der Brutsaison der Vögel am 1. März beenden. Weitere Pflegeeinsätze werden folgen, wobei sich diese dann etwa auf die Beschilderung der Bahnübergänge und weitere Arbeiten konzentrieren werden. Auch hat der Förderverein inzwischen die Unterstützung eines Zweiwegebagger bekommen, der den Grünschnitt gesammelt hat und weitere wichtige Arbeiten am Bahndamm erledigt. Die Ablachtalbahn ist nun auf dem Abschnitt zwischen Sauldorf und Stockach von umgefallenen Bäumen befreit, sodass er wieder befahrbar ist.