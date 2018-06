Flughafen Mengen wird wieder zur Rennstrecke

Das große Rennspektakel „Race@Airport German Series“ gastiert am Sonntag, 13. Juli, wieder auf dem Regio Airport in Mengen. Die Beschleunigungsrennen für jegliche Fahrzeuge werden über die Distanz einer Viertelmeile, also rund 400 Metern, auf der Landebahn des Flugplatzes ausgetragen.

Eröffnung ist um 9Uhr, die Fahrerbesprechung folgt um 10.15 Uhr. Beginn der Rennen mit dem ersten Lauf ist dann um 10 Uhr. Die abschließende Siegerehrung mit Pokalvergabe erfolgt um 17.15 Uhr.

In verschiedenen Hubraumklassen kämpfen die Starterbei Race@Airport Mengen mit allen Mitteln um Zehntel- und Hundertstelsekunden. Die am Besten frisierten Autos und Motorräder liefern sich spannende Beschleunigungsduelle mit qualmenden Reifen und brüllenden Motoren. Hierbei gibt es für die Zuschauer ordentlich was auf die Ohren und Augen.

Das Starterfeld ist begrenzt auf 190 der schnellsten Fahrzeuge bis 900 PS, sowie Youngtimer, Oldtimer, Formel-, Slalom- und Bergrennwagen, oder auch Motorräder bis 400 PS und sogar Rennkarts bis 200 PS. Die Starts werden klassenweise durchgeführt, um den Zuschauern einen direkten Vergleich zu ermöglichen. Die schnellsten Fahrzeuge schaffen die Renndistanz dabei in zehn Sekunden und weniger.

Bis zu 245 Kilometer pro Stunde

Die Starter erreichen aus dem Stand nach 400 gefahrenen Metern Geschwindigkeiten von bis zu 245 Kilometern pro Stunde und beschleunigen dabei von 0 auf 100 in etwa 2,5 Sekunden. Selbst serienmäßige Sportwagen können da nicht mehr mithalten.

Zwei fachkundige Moderatoren aus der Szene führen kurzweilig und amüsant durch den Renntag. Die Veranstalter versprechen atemberaubende Rennen und futuristische Rennfahrzeuge, die die Zuschauer zum Staunen bringen.