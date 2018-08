Flohmarkt zum Dorffest wird in die Abendstunden verlegt

Der Platz neben dem Ennetacher Bürgerhaus wird am kommenden Wochenende, 265. und 26. August, zum Treffpunkt für die Besucher des Ennetacher Dorffestes. „Der Platz hat sich vor zwei Jahren bewährt, sodass sich die Mitglieder unserer Dorfgemeinschaft entschieden haben, das Konzept beizubehalten“, sagt Emil Magino. Anstelle eines Festes entlang der Kastellstraße, sollen die Gäste beim Bürgerhaus verweilen.

Mit Unterstützung der Stadtverwaltung Mengen und des Bauhofs sei der Platz auch so ausgestattet worden, dass er als Festplatz taugt. „Wir haben noch Wasser- und Stromleitungen verlegt, sodass alle Vereine an ihren Ständen entsprechende Anschlüsse vorfinden und wir nur noch kleine Strecken provisorisch überbrücken müssen“, erklärt David Hoheisel. Auf diesem Platz sollen künftig die Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft stattfinden, so etwa auch die Jubiläumsfeier zu 1200 Jahren Ennetach.

„Als wir die Vereine der Dorfgemeinschaft auf das diesjährige Fest angesprochen haben, waren alle sofort wieder bereit mizumachen“, sagt Emil Magino. Das sei keine Selbsverständlichkeit, schließlich bedeute dies viel Arbeit und das auch noch mitten in den Ferien. „Mit dem Termin am letzten Augustwochenende sind wier wieder zu dem Datum zurückgekehrt, an dem auch das Straßenfest 40 Jahre lang stattgedunden hat“, so Magino. Zwar seien zu diesem Zeitpunkt immer auch Familien im Urlaub, aber alle anderen würden sich umso mehr freuen, dass etwas los sei. Auch aus den Nachbargemeinden würden Besucher erwartet werden.

Um noch mehr Gäste am Samstagabend zum Festplatz zu lotsen, wird der traditionelle Flohmarkt in die Abendstunden von 17 bis 22 Uhr verlegt. „Wer sich da noch anmelden möchte, kann sich bei Ortsvorsteher Wolfgang Eberhart melden“, sagt Magino. Organisiert würde der Markt von einem Profi aus Konstanz.

Die einzelnen Vereine aus Ennetach bieten an beiden Tagen verschiedene Speisen an. So können die Gäste zwischen Fischerwurst, Forellen, Pizza, Gegrilltem, Saumagen, Wurstsalat , Gyros und Pommes auswählen.

Am Sonntag wird der Kindergarten St. Christopherus wieder zu einem Charitylauf einladen, bei dem Kinder und Erwachsene Runden für einen guten Zweck laufen können. Im Vorfeld sollten sie sich dazu ein paar Sponsoren suchen.

„Für die Kinder gibt es außerdem die Hüpfburg und Kinderschminken“, sagt Hoheisel. Auch Andrea Wetzel werde mit ihrer Tanzgruppe am Sonntag einen Auftritt haben. Die Erlöse des Festes werden die einzelnen Vereine jeweils für ihre Jugendarbeit verwenden.